Анонс на 1 вересня

Віце-прем`єр-міністр України Андрій Клюєв, міністр освіти і науки Дмитро Табачник і народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ України з питань освіти і науки Максим Луцький у День знань у Національному авіаційному університеті візьмуть участь у посвяті у студенти.

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Прес-конференція на тему: «Чи загрожує Україні дефіцит круп?». Учасники: заступник генерального директора Української аграрної конфедерації Олександр Ярославський та експерт аграрних ринків Українського клубу аграрного бізнесу Роман Сластьон.

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Прес-конференція на тему: «Вся правда про маршрутки». В роботі візьме участь голова Київської міської організації роботодавців-перевізників «Столиця» Валерій Липецький.

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Прес-конференція на тему: «Перший у світі електронний підручник Pocketbook Education». Учасники: Олег Науменко, віце-президент PocketBook International; Олег Денисюк, директор з продажу в СНД PocketBook International; представник Міністерства освіти і науки України. Своїми враженнями поділяться діти, які першими пройшли бета-тестування.

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Круглий стіл на тему: "Актуальні принципи формування стратегічного партнерства України і КНР". Організатор - Національний інститут стратегічних досліджень. До участі запрошені представники Міністерства закордонних справ, Міністерства економіки, провідні вчені. У рамках заходу також буде представлена ініціатива Першого економічного форуму «Україна-Китай» під патронатом Президента України.

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