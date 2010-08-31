Курс НБУ на 01.09.10

Офіційний курс НБУ на 01.09.10100 USD - 788.6700 (31 серпня - 788.6100)100 EUR - 1000.0336 (31 серпня - 1001.5347)10 RUR - 2.5551 (31 серпня - 2.5718)Облікові курси банківських металів на 01.09.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото - 97282.44 (31 серпня - 97353.90)961 XAG 10 Срібло - 1488.22 (31 серпня - 1500.72)962 XPT 10 Платина-119325.77 (31 серпня-120657.33)964 XPD 10 Паладій-38447.66 (31 серпня-39430.50)

Офіційний курс НБУ на 01.09.10 100 USD - 788.6700 (31 серпня - 788.6100) 100 EUR - 1000.0336 (31 серпня - 1001.5347) 10 RUR - 2.5551 (31 серпня - 2.5718) Облікові курси банківських металів на 01.09.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 97282.44 (31 серпня - 97353.90) 961 XAG 10 Срібло - 1488.22 (31 серпня - 1500.72) 962 XPT 10 Платина-119325.77 (31 серпня-120657.33) 964 XPD 10 Паладій-38447.66 (31 серпня-39430.50)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter