Турчинов готовий відповідати за свої дії

Перший заступник голови партії “Батьківщина” Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що готовий відповідати за будь-які свої дії на посаді в уряді.

Як заявив він у коментарі УНІАН, сьогоднішні публікації у ЗМІ “є продовженням реалізації політичного замовлення чинної влади СБУ та іншим силовим структурам на мою дискредитацію та блокування моєї політичної діяльності шляхом відкриття кримінальних справ чи арешту”.

О.ТУРЧИНОВ наголосив: “Я готовий відповідати за будь-які свої дії на посаді в уряді, тому що мені за них не соромно – я чесно працював на державу. Що стосується останніх фальшивок, надрукованих в газеті «Сегодня» та підхоплених іншими виданнями, то вони викликають як мінімум подив, тому що злочинне рішення щодо реалізації газу, який знаходився у Держрезерві, було прийнято Кабінетом міністрів України, який очолював ЯНУКОВИЧ. Так, 27.07.2007 рішенням №974/7 «Про внесення змін до номенклатури» газ був розброньований та виведений з номенклатури Держрезерву. Метою цього рішення була реалізація газу для бізнес-структур з оточення ЯНУКОВИЧА. Без дозволу нового уряду Держрезерв провів аукціон і реалізував газ. Коли нам стало про це відомо, ми заборонили відпускати газ відповідно до цієї злочинної схеми. Лише на початку 2010 року цей газ був списаний відповідно до судового рішення”.

До речі, зауважив О.ТУРЧИНОВ, “пан СІНЬКОВСЬКИЙ, який проходить по цій справі, теж був призначений на посаду заступника Держкомрезерву саме паном ЯНУКОВИЧЕМ”.

Тому, заявив О.ТУРЧИНОВ, він підтримує розслідування цієї справи, але має “великі сумніви, що ті, хто ініціювали та приймали постанову № 974/7, понесуть за це відповідальність. Чекатиму нових провокацій, компрометації та звинувачень, не зупиняючи роботу в опозиції”.

Як повідомляв УНІАН, екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО наприкінці серпня у коментарі газеті "Сегодня" заявив про високу вірогідність арешту О.ТУРЧИНОВА. "Останнім часом Генпрокуратура вирішує лише одне завдання - шукає компромат на Олександра ТУРЧИНОВА, і вірогідність його арешту висока". - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Тим часом, у Партії регіонів припускають, що БЮТ навмисно поширюють чутки про можливий арешт, аби створити імідж переслідуваної опозиції. "Вони спеціально роздувають скандал, щоб хоч якось підняти свій рейтинг перед місцевими виборами", - прцитувала газета “Сегодня” першого заступника керівника фракції Партії регіонів Михайла ЧЕЧЕТОВА.

Сьогодні, 1 вересня, газета «Дело» з посиланням на джерело у Генеральній прокуратурі повідомила, що О.ТУРЧИНОВА можуть притягнути до відповідальності за спробу продати через Держкомрезерв велику кількість газу за заниженою ціною.

За даними джерела, Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного продажу Держкомрезервом природного газу приватним структурам. В результаті спільних перевірок прокуратури і Служби безпеки України було виявлено значні фінансові зловживання при спробі продати 1,3 млрд. куб. м газу за заниженою ціною - 500 грн. за 1 тис. куб. м.

Як стало відомо «Делу», в жовтні 2009 року на той час перший віце-прем`єр О.ТУРЧИНОВ схвалив «товарну» схему погашення боргу НАК «Нафтогаз України» перед Держрезервом. Пізніше Держрезерв продав чотирьом компаніям («Вальтер Торг», «Алан-Трейд», «Логістик-Інвест-груп» і «Євро Строй Груп») права вимагати у «Нафтогазу» 1,3 млрд. куб. м газу. Договори про продаж прав вимог за дорученням Держрезерву укладало ДП «Ресурспостач», яке від імені комітету проводить аукціони з продажу матеріальних цінностей.

За інформацією джерела, згідно з угодами, «Алан-Трейд» і «Євро Строй Груп» повинні були заплатити за куплені права 112 млн. грн., «Вальтер Торг» - 111,9 млн. грн., «Логістик-Інвест-груп» - 110,57 млн. грн. Таким чином, компанії закуповували газ за ціною 500 грн. за 1 тис. куб. м, що в 4 рази нижче за ринкову ціну.

Міністр екології Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ, який до того очолював Держрезерв, повідомив «Делу», що одна з чотирьох компаній належала арештованому екс-заступнику голови Держкомрезерву Миколі СІНЬКОВСЬКОМУ. За словами М.ЗЛОЧЕВСЬКОГО, саме він після приходу до керівництва матеріальним резервом визнав вищезазначені договори недійсними. «Я в останню хвилину зупинив цей продаж, коли прийшов на посаду голови Держкомрезерву», - відзначив М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

У липні Генпрокуратура повідомила, що опротестувала розпорядження Держрезерву. Тепер Генпрокуратура планує притягнути до відповідальності всіх, хто давав дозвіл на купівлю газу за заниженою ціною. У такому разі, пише газета, не уникнути допитів й О.ТУРЧИНОВУ.