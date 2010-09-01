Черновецький призупинив відпустку

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ призупинив свою відпустку і вийшов на роботу раніше визначеного терміну.

Як повідомили УНІАН У прес-службі Київської міськдержадміністрації, згідно з розпорядженням “Про відпустку Київського міського голови” від 19 липня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ оформив собі відпочинок з 19 липня до 2 вересня на 45 днів.

У розпорядженні столичного голови від 30 серпня за номером 577, з яким ознайомлено УНІАН, одним реченням йдеться: “У зв’язку з виробничою необхідністю призупинив 30 серпня 2010 р. щорічну відпустку та приступив до виконання обов’язків”. Під розпорядженням стоїть підпис Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Водночас в анонсах КМДА про участь керівництва столиці у заходах, зокрема, сьогодні з нагоди Дня знань, та у найближчі дні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ поки що ніде не зазначений.