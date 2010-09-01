«Фокстрот» планує збільшити чистий товарообіг на 50%

Компанія "Фокстрот. Техніка для дому" планує в 2010-2011 фінансовому році збільшити чистий товарообіг на 50% в порівнянні з 2008-2009 фінансовим роком - до 648 млн. 999 тис. дол. (без ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, за даними незалежного міжнародного аудиту, чистий товарообіг компанії "Фокстрот. Техніка для дому" без ПДВ за 2008-2009 фінансовий рік (з квітня по квітень) склав 432 млн. 666 тис. дол.

"Перше півріччя поточного фінансового року (2010-2011) показало приріст на рівні 40% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року", - зазначили у компанії.

Довідка УНІАН . Компанія "Фокстрот. Техніка для дому" заснована в 1994 році, займається роздрібним продажем аудіо-, відео-, побутової техніки та електроніки в мережевому сегменті. На 19 серпня 2010 року компанія налічує 250 торговельних точок, з них мережа "Фокстрот. Техніка для дому" - 195 супермаркетів, мережа "FoxMart" - 37 гіпермаркетів, стокові центри "Техношара" - 18. Компанія представлена у 102 обласних і районних центрах України загальна торговельна площа об`єктів складає понад 200 тис. кв. м. У 2007 році компанія вийшла на міжнародну арену і тепер представлена також у Молдові.