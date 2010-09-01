Держкомпідприємництва звинувачує місцеву владу у створенні перешкод для бізнесу

Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва перевірив діяльність Київської, Черкаської, Івано-Франківської облдержадміністрацій та Київської міськдержадміністрації щодо дотримання законодавства з розвитку бізнесу і виявив ряд порушень.

Про це УНІАН повідомили в Держкомпідприємництва.

"Виявлені видача дозволів, необхідність яких не передбачена законом, недотримання процедур при звільненні і призначенні реєстраторів, неналежне зберігання бланків суворої звітності і реєстраційних справ", - сказано у повідомленні комітету.

Під час перевірки, зокрема, вивчали стан дотримання вимог законів у сфері дозвільної системи, ліцензування, регуляторної політики і так далі. Як зазначають фахівці комітету, виявлені порушення мають системний характер і є загальними для усіх регіонів.

Зокрема, деякі місцеві органи влади вводять вимоги щодо подачі додаткової документації, додаткового їх узгодження і здійснення доплат, не передбачених законодавством. "Підприємців фактично змушують отримувати зайві дозволи, створюючи перешкоди на шляху до бізнесу, і формуючи негативне відношення до державних органів влади. Замість цього на місцях повною мірою не відстежується дотримання ліцензіатами ліцензійних вимог, неналежно оформляються розпорядження про видачу ліцензій і усунення порушень ліцензійних умов підписуються особами, які не мають на це повноважень", - сказано в повідомленні комітету.

Особливу увагу приділили діяльності ринків. Матеріально-технічна база більшості з них, санітарний стан, умови праці і рівень торговельного обслуговування не відповідають сучасним вимогам і потребують проведення капітальних ремонтів. Керівництво ринків не дотримується правил пожежної безпеки, в'їзди і виїзди з великих ринків перекриваються об'єктами торгівлі. Гостро стоїть необхідність облаштування централізованого водопостачання і водовідведення, закупівлі устаткування для виміру, ваг і холодильного устаткування.

Держкомпідприємництва також наголошує на низькій ефективність галузевих рад і недостатню обізнаність підприємців про їх повноваження.

Звіт про результати перевірки буде спрямований в Кабінет міністрів і Адміністрацію Президента.