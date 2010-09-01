В Україні суттєво знижується рівень загрози лісових пожеж.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держкомлісгоспу, практично над усією територією України панує західний циклон, що приніс грозові дощі і пориви вітру.

Високий рівень пожежної небезпеки зберегається лише у східних областях України. У Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та на Керченському півострові Криму найвищій, п’ятий клас пожежної небезпеки перевищений у 1,5-3 рази.

За минулу добу в Україні ліквідовано 9 пожеж у лісах Держкомлісгоспу і 12 пожеж в лісах інших користувачів. Практично усі пожежі виникли на сході України: у Дніпропетровській області – 3, в Луганській – 14, в Херсонській – 3, у Сумській області – 1 лісова пожежа. Постраждала від вогню площа загалом дорівнює 67 га лісів і прилеглих територій.

З початку року в Україні зафіксовано 2032 пожежі у лісах Держкомлігоспу, загальна площа пошкоджених вогнем лісів дорівнює 1105 га, з яких 189 га знищено верховими пожежами. В лісах інших користувачів зафіксовано 590 лісових пожеж, постраждала територія (ліси і степи) дорівнює 7448 га.

У 2009 році станом на 1 вересня було зафіксовано 3941 пожежу в лісах Держкомлісгоспу, постраждало 4218 га зелених насаджень. В лісах інших користувачів було зафіксовано 928 пожеж, постраждало лише лісів 3127 га. Середня площа однієї лісової пожежі у 2009 році становила 0,6 га, у 2010 році дорівнює 0,3 га.