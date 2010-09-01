Головне на 1 вересня

Міністерство фінансів України 31 серпня ц.р. здійснило випуск четвертого траншу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для погашення заборгованості з податку на додану вартість на суму 6 млрд. 41 млн. 548 тис. грн.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, випуск облігацій здійснено відповідно до урядової постанови №368 "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість".

Випуск облігацій було здійснено згідно з реєстром інвентаризації платників податку, наданим Державною податковою адміністрацією України і затвердженим Міністром фінансів.

Випуск облігацій здійснено за такими параметрами: номінальна вартість однієї облігації – 1 000 грн. Виплата доходу і амортизації здійснюється 1 березня 2011 року, 30 серпня 2011 року, 28 лютого 2012 року, 28 серпня 2012 року, 26 лютого 2013 року, 27 серпня 2013 року, 25 лютого 2014 року, 26 серпня 2014 року, 24 лютого 2015 року, 25 серпня 2015 року. Дата повного погашення облігацій – 25 серпня 2015 року.

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів зазначеного випуску облігацій – UА4000083059.

Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО виключає повторне підвищення роздрібних цін на природний газ для населення.

Про це він сказав в інтерв`ю «5 каналу».

«Зараз у нас ціна для населення така ж, як і в Російській Федерації... Більше підвищувати ціну ми не збираємося», – сказав він.

При цьому Ю.БОЙКО зазначив, що підвищення цін на газ для населення на 50% із серпня цього року було вимушеним кроком, зробленим у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Головне управління комунальної власності Києва Київської міської державної адміністрації 29 липня 2009 року продало 52 910 760 простих іменних акцій (80%) АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон».

Про це йдеться в постанові Господарського суду Києва про початок провадження у справі №11/304 від 20 серпня 2010 року, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, Генеральна прокуратура звернулася до суду на користь Київської міської ради і Головного управління комунальної власності КМДА до ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон», ТОВ «Компанія «Термінал-Реєстр», ТОВ «Адрем» про визнання недійсним договору № Д-2009/07/29, укладеного 29 липня 2009 року між ДУ комунальної власності КМДА і ТОВ «ФК «Новий регіон» про купівлю-продаж 52 910 760 акцій ХК «Київміськбуд» і застосування наслідків його недійсності.

У позові також зазначається, що ТОВ «ФК «Новий регіон» має повернути зобов`язання (80% акцій «Київміськбуду») за актом прийомки-передачі територіальній громаді Києва в особі ДУ комунальної власності КМДА. При цьому реєстратори – ТОВ «Компанія «Термінал-Реєстр» і ТОВ «Адрем» – мають внести записи до систем реєстру власників іменних цінних паперів «Київміськбуду» про перехід у власність Київської міськради 52 910 760 акцій.

Суд вважає за доцільне залучити до участі у справі ХК «Київміськбуд» як третю сторону.

Разом з поданим позовом Генпрокуратура також подала заяву про вжиття заходів для забезпечення позову шляхом накладення арешту на придбані за оскаржуваним договором акції та заборону здійснювати будь-які дії.

Суд ухвалив рішення почати провадження у цій справі і прийняти позов до розгляду, а також залучити ХК «Київміськбуд» як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів.

Розгляд справи призначено на 16 вересня цього року. Явка представників усіх сторін обов`язкова.

Україна в липні, у порівнянні з червнем 2010 року, скоротила бюджетний дефіцит в 9,3 раза - до 1,2 млрд. грн. Про це повідомляєть сайт Міністерства фінансів України.

Прибутки держбюджету в липні, у порівнянні з червнем, збільшилися на 32,5% - до 24,132 млрд. грн., витрати і кредитування (за вирахуванням погашення) - скоротилися на 14,2% - до 25,347 млрд. грн.

За даними Мінфіну, фінансування дефіциту відбувалося за рахунок внутрішніх джерел, об`єм яких в липні склав 1,5 млрд. грн. у порівнянні з 4,626 млрд. грн. в червні.

У липні зовнішні джерела покриття дефіциту держбюджету вказані на рівні "мінус" 0,286 млрд. грн., тоді як в червні їх об`єм склав 15,964 млрд. грн.

Державний бюджет за січень-липень цього року виконаний з дефіцитом 27,749 млрд. грн., у тому числі, загальний фонд виконаний з дефіцитом 25,257 млрд. грн. Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів України.

Прибутки держбюджету за вказаний період склали 136,187 млрд. грн., у т.ч., прибутки загального фонду - 109,472 млрд. грн.

Податкові надходження до держбюджету склали 96,537 млрд. грн., неподаткові, - 34,818 млрд. грн.

Мінфін не надає інформації про показник виконання прибуткової частини по відношенню до запланованого бюджетного розпису.

Касові витрати держбюджету в січні-липні склали 164,881 млрд. грн., у т.ч. загального фонду - 134,869 млрд. грн. або 96,9% від плану звітного періоду.

Погашення основної суми боргу по державному бюджету в звітному періоді склало 14,626 млрд. грн., у т.ч. внутрішнього боргу - 12,130 млрд. грн.

Запозичення до держбюджету були здійснені в об`ємі 50,333 млрд. грн. На внутрішньому ринку було залучено - 34,119 млрд. грн., у т.ч. по загальному фонду 25,443 млрд. грн. (на докапіталізацію "Укрексімбанку" 6,4 млрд. грн.), на зовнішньому - 16,215 млрд. грн., у т.ч. по загальному фонду - 15,843 млрд. грн.

Від приватизації державного майна в січні-липні 2010 року надійшло до державного бюджету 314,4 млн. грн.

Мінфін повідомляє, що за січень-липень 2010 року звідний бюджет виконаний з дефіцитом 25,273 млрд. грн., при цьому його прибутки склали 175,877 млрд. грн., витрати - 202,088 млрд. грн.

Державний і гарантований державою борг України на 31 липня склав 362 млрд. 097 млн. 278,19 тис. грн., або 45 млрд. 874 млн. 585,47 тис. дол., що на 6,5% більше показника на кінець червня 2010 року.

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на вказану дату склав 234 млрд. 973 млн. 655,88 тис. грн., або 29 млрд. 769 млн. 124,79 тис. дол. Державний і гарантований державою внутрішній борг - 127 млрд. 123 млн. 622,31 тис. грн., або 16 млрд. 105 млн. 460,68 тис. дол.

Державний борг України на кінець липня склав 267 млрд. 237 млн. 884,9 тис. грн. (73,8%), або 33 млрд. 856 млн. 722,86 тис. дол. Державний зовнішній борг склав 153 млрд. 947 млн. 672,08 тис. грн. (42,52%), або 19 млрд. 503 млн. 835,21 тис. дол. Державний внутрішній борг склав 113 млрд. 290 млн. 212,82 тис. грн. (31,29%), або 14 млрд. 352 млн. 887,65 тис. дол.

Гарантований державою борг України склав 94 млрд. 859 млн. 393,29 тис. грн. (26,2%), або 12 млрд. 017 млн. 862,61 тис. дол., у тому числі: гарантований зовнішній борг - 81 млрд. 025 млн. 983,8 тис. грн. (22,38%), або 10 млрд. 265 млн. 289,58 тис. дол.; гарантований внутрішній борг - 13 млрд. 833 млн. 409,49 тис. грн. (3,82%), або 1 млрд. 752 млн. 573,03 тис. дол.

Упродовж січня-липня 2010 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 44 млрд. 193 млн. 156,47 тис. грн. (13,9%), в основному за рахунок перевищення випуску ОВДП над їх погашенням, а також в результаті отримання першого траншу кредиту МВФ стенд-бай 2010 у розмірі 1,25 млрд. СПЗ.

При цьому державний зовнішній борг виріс на 22 млрд. 220 млн. 136,05 тис. грн. (24,4%), державний внутрішній борг виріс на 18 млрд. 021 млн. 442,38 тис. грн. (21,45%).

Гарантований державою борг України збільшився на 3 млрд. 951 млн. 578,04 тис. грн. (4,35%).

Початкова вартість держпакету акцій "Укртелекому", що приватизовується, може скласти близько 12 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр РЯБЧЕНКО.

При цьому, за його словами, капіталізація пакету акцій цього комунікаційного підприємства, що знаходиться в держвласності, складає 10 млрд. 400 млн. грн.

О. РЯБЧЕНКО також зазначив, що, швидше за все, Фонд вже не встигне виставити на продаж у вересні цього року держпакет "Укртелекому".

Проте, за словами голови ФДМУ, Фонд і далі серйозно налаштований провести приватизацію "Укртелекому" цього року.

За його словами, час приватизації "Укртелекому" великою мірою залежить від позиції Міністерства транспорту і зв`язку, в управлінні якого на сьогодні є держпакет акцій підприємства.

Фонд державного майна України (ФДМУ) запропонував керівній компанії "Брянський машзавод" добровільно розірвати договір купівлі-продажу 76% акцій ВАТ "Луганськтепловоз".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, Фонд учора надіслав лист покупцеві "Луганськтепловоза", у якому запропонував з обопільної згоди сторін розірвати раніше укладений договір.

У той же час А. РЯБЧЕНКО зазначив, що Брянський машзавод має можливість протягом 20 днів внести необхідну суму за "Луганськтепловоз" і сплатити штрафні санкції за прострочення платежу.

За інформацією голови ФДМУ, загальна сума платежів у такому разі складе 494 млн. грн. - 410 млн. грн. за сам пакет, 82 млн. грн. (чи 20% від суми придбання) штрафних санкцій, а також 2 млн. грн. пені.

За словами О. РЯБЧЕНКА, у разі, якщо протягом 20 днів, починаючи з 30 серпня, Брянський машзавод не проплатит необхідну суму, Фонд держмайна звернеться до суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу "Луганськтепловоза". При цьому гарантійний внесок російської компанії за участь у конкурсі у розмірі 40 млн. грн. залишиться в державному бюджеті.

"Хоча інвестор як власник заводу і дуже хороший, проте гроші потрібно платити вчасно", - зазначив глава ФДМУ.

Він повідомив, що у разі повернення пакету "Луганськтепловоза" в держвласність надалі він буде виставлений на повторний продаж, при цьому його початкова ціна буде вища, ніж минулого разу.

(УНІАН)