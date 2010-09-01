Курс НБУ на 02.09.10

Офіційний курс НБУ на 02.09.10100 USD - 788.6100 (1 вересня - 788.6700)100 EUR - 1009.4208 (1 вересня - 1000.0336)10 RUR - 2.5604 (1 вересня - 2.5551)Облікові курси банківських металів на 02.09.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-98576.25 (1 вересня-97282.44)961 XAG 10 Срібло-1535.42 (1 вересня-1488.22)962XPT10 Платина-120499.61 (1 вересня-119325.77)964 XPD 10 Паладій-40061.39 (1 вересня-38447.66)

Офіційний курс НБУ на 02.09.10 100 USD - 788.6100 (1 вересня - 788.6700) 100 EUR - 1009.4208 (1 вересня - 1000.0336) 10 RUR - 2.5604 (1 вересня - 2.5551) Облікові курси банківських металів на 02.09.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-98576.25 (1 вересня-97282.44) 961 XAG 10 Срібло-1535.42 (1 вересня-1488.22) 962XPT10 Платина-120499.61 (1 вересня-119325.77) 964 XPD 10 Паладій-40061.39 (1 вересня-38447.66)

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