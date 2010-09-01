Курс НБУ на 02.09.10
19:38, 01 вересня 2010Різне
0
Офіційний курс НБУ на 02.09.10100 USD - 788.6100 (1 вересня - 788.6700)100 EUR - 1009.4208 (1 вересня - 1000.0336)10 RUR - 2.5604 (1 вересня - 2.5551)Облікові курси банківських металів на 02.09.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-98576.25 (1 вересня-97282.44)961 XAG 10 Срібло-1535.42 (1 вересня-1488.22)962XPT10 Платина-120499.61 (1 вересня-119325.77)964 XPD 10 Паладій-40061.39 (1 вересня-38447.66)
Офіційний курс НБУ на 02.09.10
100 USD - 788.6100 (1 вересня - 788.6700)
100 EUR - 1009.4208 (1 вересня - 1000.0336)
10 RUR - 2.5604 (1 вересня - 2.5551)
Облікові курси банківських металів на 02.09.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-98576.25 (1 вересня-97282.44)
961 XAG 10 Срібло-1535.42 (1 вересня-1488.22)
962XPT10 Платина-120499.61 (1 вересня-119325.77)
964 XPD 10 Паладій-40061.39 (1 вересня-38447.66)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter