Програма візиту Президента України до Китаю

З 1 по 5 вересня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить державний візит до Китайської Народної Республіки та офіційний візит до Спеціального адміністративного району КНР Сянган (Гонконг).

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, візит відбувається на запрошення голови КНР ХУ Цзіньтао і сприятиме активізації подальшого українсько-китайського діалогу на найвищому рівні, виведенню українсько-китайських відносин на рівень стратегічного партнерства, створенню політичного підґрунтя для подальшого розвитку двостороннього співробітництва в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес для обох країн, та досягненню домовленостей з керівництвом КНР щодо активізації взаємодії у перспективних галузях економіки, а також у торгівлі та інвестиційній сфері.

2-3 вересня Президент України перебуватиме у Пекіні, де планується проведення комплексних переговорів з головою КНР ХУ Цзіньтао та зустрічей з головою Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників КНР У Банго та прем’єром Державної ради КНР ВЕНЬ Цзябао. В ході згаданих зустрічей буде обговорено широкий спектр питань співробітництва та визначено алгоритм спільних дій на перспективу.

Глава держави також виступить на українсько-китайському бізнес-форумі, участь у якому братимуть провідні представники ділових кіл України та Китаю.

Крім цього, передбачається урочиста церемонія передачі Президентом України Національній бібліотеці Китаю факсимільної копії Пересопницького Євангелія.

4 вересня 2010 року глава держави відвідає Спеціальний адміністративний район КНР (САР) Сянган (Гонконг), а 5 вересня - місто Шанхай.

В ході офіційного візиту Президента України до Спеціального адміністративного району КНР Сянган (Гонконг) передбачено проведення переговорів з главою Спеціального адміністративного району КНР Сянган Дональдом ЦАНГОМ. Крім цього, глава держави візьме участь у бізнес-ланчі з провідними підприємцями Гонконгу, ознайомиться з гонконгським портовим господарством, включаючи контейнерні термінали, а також відвідає Гонконгівську біржу.

Під час перебування у Шанхаї Президент України відвідає Міжнародну виставку «Експо-2010», де, зокрема, огляне національні павільйони України та Китаю, а також Науково-дослідницький та конструкторський центр компанії «Хуавей» – одного зі світових лідерів у галузі виробництва телекомунікаційного обладнання, де проведе зустріч з керівництвом компанії.

В ході візиту Президента України до КНР також планується укладення низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співробітництва та реалізацію конкретних проектів, зокрема: Спільної заяви глав держав стосовно всебічного підвищення рівня китайсько-українських відносин дружби і співробітництва; Основних напрямків українсько-китайських відносин (Дорожня карта) на 2010–2012 роки; Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Китайської Народної Республіки про співробітництво в галузі захисту і карантину рослин; Програми українсько-китайського співробітництва в галузі дослідження і використання космічного простору в мирних цілях на 2011–2015 роки; Протоколу між Державною митною службою України та Державною митною адміністрацією Китайської Народної Республіки про взаємну допомогу у перевірці достовірності задекларованої вартості товарів; Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом КНР про надання Уряду України безоплатної допомоги; Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом САР Сянган (Гонконг) КНР про взаємне скасування віз; Угоди між Державною митною службою України та Департаментом митних зборів та акцизів САР Сянган (Гонконг) про співробітництво і взаємну адміністративну допомогу в митних справах та інші.

У ході візиту планується досягнення домовленостей щодо залучення потужних інвестиційних і технологічних можливостей Китаю та його адміністративних одиниць для забезпечення модернізації української економіки, розвитку інфраструктури, започаткування конкретних масштабних спільних проектів, зокрема в рамках підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, а також прийняття рішень стосовно розширення можливостей для доступу українських товарів, послуг та технологій на китайський ринок з метою нарощування обсягів двосторонньої торгівлі, зокрема – українського експорту.

Також планується досягнення низки домовленостей у політичній та гуманітарній сферах, зокрема, щодо підготовки Договору про стратегічне партнерство між Україною та Китаєм, активізації двосторонніх контактів на вищому рівні, пожвавлення освітніх обмінів тощо, зазначає прес-служба глави держави.

*** У 2009 р. обсяги двосторонньої торгівлі товарами між Україною та Китаєм скоротилися на 32,2% у порівнянні з 2008 р. і склали 4,17 млрд. дол. США. Водночас, український експорт зріс на 61,8% порівняно з 2008 р. (в основному, за рахунок зростання експортних поставок чорних металів і руди) та досяг 1,43 млрд. дол. США, а імпорт скоротився майже у 2,5 рази відносно 2008 р. і склав 2,73 млрд. дол. США. Від’ємне сальдо України у торгівлі з КНР у 2009 р. скоротилося з понад 5 млрд. дол. США до 1,3 млрд. дол. США.

В січні-червні 2010 р. товарообіг товарами між Україною та КНР зріс на 22,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2009 р. та досяг 2,34 млрд. дол. США. Український експорт становив 495,6 млн. дол. США (-39,2%), а імпорт з КНР – 1,84 млрд. дол. США (зріс в 1,6 рази). Від’ємне сальдо в торгівлі України з КНР за перші шість місяців 2010 р. склало 1,35 млрд. дол. США.