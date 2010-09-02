Анонс на 2 серпня

З 1 по 5 вересня Президент України В.Янукович здійснює державний візит до Китайської Народної Республіки та офіційний візит у Спеціальний адміністративний район КНР Сянган (Гонконг). 2-3 вересня Президент України перебуватиме в Пекіні, де планується проведення комплексних переговорів з Головою КНР Ху Цзіньтао і зустрічі з Головою Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників КНР У Банго і Прем`єром Державної ради КНР Вень Цзябао. Глава держави також виступить на українсько-китайському бізнес-форумі.

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Відбудеться засідання Громадської колегії Держкомпідприємництва. У роботі візьмуть участь: голова Держкомпідприємництва Михайло Бродський, заступники голови, представники Громадської колегії, підприємці та лідери громадських об`єднань. Будуть обговорюватися результати роботи Держпідприємництва за останні 6 місяців і основні напрямки подальшої діяльності в контексті реалізації економічних реформ.

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Відбудеться засідання НКРЕ.

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Брифінг, присвячений ситуації в Кіївміськбуді. Брифінг проведе голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Дмитро Тевелєв.

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Відбудеться відеоміст Київ-Пекін на тему: «Візит Президента України Віктора Януковича до Китаю - відновлення перерваних відносин або вихід на нові рубежі?». Учасники в Пекіні: Ян Чуань, професор Дипломатичної академії КНР, перший секретар Посольства Китаю в Україні; Чжу Хунгень, співробітник Центру з вивчення України при Інституті Росії, країн Східної Європи та Центральної Азії Академії суспільних наук КНР, Андрій Єрмолаєв, директор національного інституту стратегічних досліджень; Леонід Кожара, голова комітету ВРУ з міжнародних відносин. Учасники в Києві: Олександр Литвиненко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень; Дмитро Видрін, політолог.

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Прес-конференція, присвячена виходу на український ринок відомого взуттєвого бренду Naturalizer, що належить компанії Brown Shoe.

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Прес-конференція асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" на тему: "Зона вільної торгівлі з Євросоюзом: справді вільна торгівля або Україна як сировинний придаток ЄС?". Учасники: президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Алекс Ліссітса, генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Володимир Лапа, українсько-німецький аграрно-політичний діалог Хайнц-Вільгельм Штрубенгофф.

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Прес-конференція «Новий «Квазар-мікро»: Еволюція, Ребрендинг. Плани». Серед учасників: Євген Уткін, президент і засновник «Квазар-мікро», Богдан Купіч, віце-президент з розвитку бізнесу.

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Прес-конференція директора ТОВ «Інститут аналізу ризиків» Олега Плахтія на тему: «Рейтинги страхових компаній, коефіцієнти їх ринкового стану і скарги».

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Прес-конференція на тему: "Світова сенсація: водопровідна вода, очищена за допомогою "ЗФ" на основі УСВР (Вуглецева суміш високої реакційної здатності, нанотехнологія), краща, ніж визнана у світі водою № 1 природна вода" Евіан". Вода, очищена фільтрами "Золота Формула", продовжує життя!" (висновки провідних міжнародних дослідницьких центрів). У роботі візьме участь російський академік Віктор Петрик. Після прес-конференції відбудеться інтернет-конференція В.Петрика.

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Відбудеться Кабінету Міністрів України. Вхід до Будинку Уряду.

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Прес-конференція на тему: «Масштабне наступ на бізнес таксі: хід у відповідь». Учасники: голова Професійної спілки таксистів України Василь Попик; співголова Всеукраїнської громадської організації «Українське таксі» Сергій Коломацький.

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13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Що відбувається з українською «оборонкою»? Чому одні підприємства «виплили», а ті, хто вважався флагманами, пішли на дно? Хто очолив рейтинг оборонних підприємств з найбільш динамічним розвитком?». На прес-конференції будуть підведені підсумки Першого Всеукраїнського форуму оборонної промисловості (Київ, 31 серпня) та оприлюднені результати експертного опитування «10 найбільш динамічно розвиваються підприємств ВПК України». Учасники: Володимир Грек, ген.конструктор ДККБ «Луч» Олег Коростельов (розробник високоточних засобів ураження), ген.директор ВАТ «Аеротехніка» (розробник та виробник) засобів радіолокації Валерій Богуславський, головний редактор УНІАН Олександр Харченко, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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Пряма телефонна лінія за участю першого заступника голови Антимонопольного комітету України, державного уповноваженого Юрія Кравченка.

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Пряма лінія «АіФ» за участю екс-голови Держкомітету підприємництва України Олександри Кужель. Питання: Податковий кодекс: відмова від спрощеної системи оподаткування. Чи є перспективи у малого і середнього бізнесу? Гральний бізнес: чи потрібна була відміна? Що дасть відкриття казино у п`ятизіркових готелях? Збільшення відрахувань у пенсійний фонд - вимушений цей захід? Законодавча база: які закони та нормативні акти необхідні сьогодні підприємцям в першу чергу? та ін.

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