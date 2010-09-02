Партія регіонів висунула Костусєва кандидатом на посаду мера Одеси

Голову Антимонопольного комітету України Олексія КОСТУСЄВА висунуто кандидатом від Партії регіонів на посаду мера Одеси.

Про це повідомляється на персональному сайті О.КОСТУСЄВА.

Таке рішення було прийняте 30 серпня на засіданні Центрального штабу Партії регіонів, яке проходило під керівництвом першого віце-прем`єр-міністра Андрія КЛЮЄВА.

О.КОСТУСЖВ вважає, що він - підготовлена людина, котра має великий досвід роботи на керівних посадах. «Я хочу сказати, що в мене немає сумнівів у результаті виборів, і немає сумнівів у тому, що я зможу успішно керувати містом», - сказав він. При цьому О.КОСТУСЄВ додав, що це базується не тільки на його знаннях і досвіді, а й на команді, тому що «сильнішої підтримки, ніж підтримка Партії регіонів, у нашій країні не існує». О.КОСТУСЄВ має намір спиратися не тільки на Партію регіонів, а й «на всі здорові сили, які представлені в Одесі».

«Я думаю, що «Сильна Україна» також підтримає мою кандидатуру, Сергій ТІГІПКО про це говорив. Я сподіваюся на підтримку партії «Родина» Ігоря МАРКОВА, інших сильних і опозиційних ГУРВІЦУ політиків міста. Складається потужне об`єднання, перед яким ніхто не встоїть на виборах, і з яким ми працюватимемо, створимо сильну команду, яка виведе Одесу на перші місця в Україні», - сказав О.КОСТУСЄВ.