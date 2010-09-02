Китайські експерти: Візит Януковича до КНР відкриє новий етап у двосторонніх відносинах

Китайські експерти вважають, що візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Китаю відкриє новий етап у двосторонніх відносинах.

Про це вони сказали в ході відеомосту Київ - Пекін на тему «Візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Китаю – відновлення перерваних відносин або вихід на нові рубежі?».

«Державний візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Китаю знаменує собою початок нового етапу в двосторонніх відносинах», - сказав професор Дипломатичної Академії КНР, колишній перший секретар посольства Китаю в Україні Ян ЧУАН.

Він зазначив, що за час президентства Віктора ЮЩЕНКА політичні відносини між двома країнами не уривалися. За його словами, високопоставлені китайські керівники, зокрема віце-прем`єр-міністри, неодноразово відвідували з візитами Україну.

Ян ЧУАН також зазначив, що всі попередні президенти України, окрім В.ЮЩЕНКА, відвідували з візитами Китай. «Всі ці візити на вищому рівні зіграли дуже важливу роль у розвитку двосторонніх відносин. Поточний рік - це перший рік президентства ЯНУКОВИЧА, який дуже завантажений різними справами і обов`язками, але навіть у цьому напруженому графіку Віктор ЯНУКОВИЧ зміг знайти час, щоб приїхати до Китаю. Це говорить про те, що керівники України надають великого значення відносинам з Китаєм», - сказав Ян ЧУАН.

У свою чергу, співробітник Центру з вивчення України при Інституті Росії, країн Східної Європи і Центральної Азії Академії суспільних наук КНР Чжу ХУНГЕНЬ зазначив, що візит В.ЯНУКОВИЧА до Китаю відразу після завершення візиту до Німеччини говорить про те, що після приходу нової адміністрації в Україні відбулося певне коректування зовнішньополітичного курсу. «У зовнішньополітичному курсі адміністрації ЯНУКОВИЧА спостерігається серйозна відмінність від курсу його попередника ЮЩЕНКА, який проводив більш прозахідний курс, і це викликало невдоволеність у Кремлі», - сказав експерт.

Він вважає, що президентські вибори, на яких переміг В.ЯНУКОВИЧ, «були більш справедливими, ніж так звана помаранчева революція».

Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Олександр ЛИТВИНЕНКО вважає, що візит В.ЯНУКОВИЧА до Китаю стане дуже важливим кроком у розвитку відносин з КНР.

На його думку, Україна і Китай мають великі можливості для розвитку й інтенсифікації відносин у більшості областей. «На фоні мільярдних інвестицій в різні країни світу, 29 млн. дол. китайських інвестицій в Україну виглядають краплею в морі», - сказав він, зазначивши, що Україна і Китай мають великі можливості для співпраці в технологічній області, перш за все в галузі літакобудування, суднобудування, аерокосмічній сфері.

На його думку, непогані перспективи для розвитку відносин у політичній сфері. «Складно знайти таку велику країну, яка була б зацікавлена в успішному, незалежному розвитку України», - сказав експерт.

Він вважає, що існують також можливості для співпраці в гуманітарній сфері. О.ЛИТВИНЕНКО зазначив, що нещодавно Україна була внесена як рекомендована країна до державного списку китайських турфірм.

«Навіть якщо під час візиту не буде досягнуто ніяких проривних угод і результатів, сам факт такого візиту на такому рівні надзвичайно цікавий, важливий і корисний для розвитку наших відносин», - додав О.ЛИТВИНЕНКО.