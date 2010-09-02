Анонс на 3 вересня

2-3 вересня Президент Украъни перебуває у Пекіні, де проводить комплексні переговори з Головою КНР Ху Цзіньтао і зустрічі з Головою Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників КНР У Банго і Прем`єром Державної ради КНР Вень Цзябао.

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Почне роботу Перший Український Форум щодо управління Інтернетом. Організатори: Інтернет Асоціація України (ІнАУ), Європейський Діалог щодо управління Інтернет (ЕuroDIG) та інші.

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Відбудеться презентація нової Національної доповіді «Цілі розвитку тисячоліття. Україна - 2010», присвяченої прогресу досягнень Цілей розвитку тисячоліття - міжнародних зобов`язань України у галузі людського розвитку.

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З`їзд таксистів України. Організатори - Професійна Спілка таксистів України разом з ВГО «Українське таксі».

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Відбудеться засідання опозиційного уряду, де буде презентовано пакет законодавчих ініціатив від опозиції, спрямованих на соціальний захист громадян.

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Прес-конференція Прем`єр-міністра України Миколи Азарова на тему: «Податковий кодекс - для добробуту грамядян та іноваційного розвитку економіки».

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У рамках спільного засідання громадських організацій «Реформаторський клуб» (Україна) і «Деловая Россия» відбудеться прес-конференція за участі президента «Реформаторського клубу» Іскандера Хісамова, голови «Деловой России» Бориса Титова. Відбудеться круглий стіл на тему: «Стратегія спільного інвестиційного прориву України і Росії», де очікується участь віце-прем`єр-міністра України Сергія Тігіпка.

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Брифінг голови Комітету з питань промислової та и регуляторної політики і підприємництва Н.Королевської.

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Прес-конференція заступника міністра економіки України, заступника Генерального комісара України на Всесвітній виставці «Експо-2010» Валерія П`ятницького за результатами проведення Дня України на Всесвітній виставці «Експо-2010».

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Урочистості з нагоди святкування Дня підприємця. Очікується участь перщого заступника голови КДМА Олександра Попова і заступника голови КДМА Віктора Сивця.

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Український союз промисловців і підприємців разоз із Радою підприємців при КМУ проведуть заходи, присвячені Дню підприємця. У рамках святкування відбудеться нагородження провідних вітчизняних промисловців і підприємців грамотами і подятками Прем`єр-міністра України, відзнаками УСПП і Ради підприємців при КМУ України.

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(УНІАН)