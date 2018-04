Головне на 2 вересня (вечір)

Новини дня

* * *

Головними подіями дня стали підписання Президентом України та Головою КНР угод про співпрацю та інвестиції обсягом 4 млрд. дол. Повідомлення Мінфіну про завершення випуску ПДВ-облігацій. Прогноз Нацбанку про зниження рівня інфляції та підвищення зростання ВВП за підсумками року. Початок видобутку Нафтогазом нафти у Єгипті та багато інших.

Соцполітика

Азаров доручив Мінпраці внести зміни до порядку надання житлових субсидій

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству праці та соціальної політики внести зміни до порядку надання житлових субсидій.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення М.АЗАРОВ дав сьогодні міністру праці та соціальної політики Василю НАДРАЗІ на засіданні уряду.

«Доручаю міністру праці та соціальної політики на найближче засідання уряду подати зміни до порядку субсидій з тим, щоб ліквідувати слабкі місця реалізації програми з посилення соціального захисту найбільш незахищених категорій громадян», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, нова система надання житлових субсидій повинна запрацювати з початком опалювального сезону «чітко, як годинник».

Економіка

НБУ підвищив прогноз росту економіки у цьому році до 4%

Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання ВВП у 2010 році на рівні 4%, у 2011 році - 3,7%. Про це сказано в Макроекономічному огляді (за серпень 2010), оприлюдненому на сайті Національного банку України.

"Очікувана досить сприятлива кон`юнктура на ринках металів у кінці 2010-го - в 2011 році на тлі проведення структурних реформ, які декларують (зокрема, щодо поступового приведення цін на газ до рівня світових), дозволяє очікувати темпи зростання ВВП на рівні потенційних (близько 4%). При цьому, негативний розрив ВВП скорочуватиметься, що вимагатиме активізації інвестиційних процесів", - йдеться у макропрогнозі.

У Нацбанку вважають, що стимулювання економіки завдяки недооціненому обмінному курсу (після девальвації 2008 року) і незначне відновлення зовнішнього попиту на чорні метали позитивно вплинуть на динаміку вітчизняного експорту у 2011 році (зростання на 5,6% в 2010 році і на 5% в 2011 р.).

У 2010 році, за прогнозами НБУ, очікується незначне зростання імпорту в Україну - 3,2%, в основному, за рахунок поступового відновлення споживчого попиту. У 2011 році за рахунок зростання внутрішнього попиту як споживчого, так і інвестиційного темпи зростання імпорту прискоряться до 6%.

У результаті слабкого зростання прибутків населення і все ще низької кредитної активності, зростання споживання у 2010 році очікується на рівні усього 2,4%, значною мірою, в результаті очікування збільшення фіскального навантаження, що, у свою чергу, зумовлюватиме високу схильність до накопичення заощаджень. У 2011 році споживання ростиме на 3,5%, що робитиме основний вклад в динаміку економічної активності в цілому.

У 2010 році очікується лише незначне відновлення інвестиційної активності - зростання складе 1,3%, сильніший інвестиційний процес очікується в 2011 р. - 9,5%. При цьому, пожвавлення інвестиційних процесів також відбуватиметься за рахунок російського капіталу внаслідок політики уряду, спрямованої на посилення співпраці з Російською Федерацією.

НБУ знизив прогноз інфляції за підсумками року до 10,5%

Національний банк України (НБУ) прогнозує інфляцію в 2010 році на рівні 10,5%, у 2011 році - 11,2%. Про це сказано в Макроекономічному огляді (за серпень), оприлюдненому на сайті Національного банку України.

"У цілому, наші оцінки зростання споживчої інфляції за продовження поточної монетарної політики і за виконання критеріїв ефективності Міжнародного валютного фонду складають 10,5% в 2010 р. і 11,2% в 2011 р"., - сказано в макропрогнозі.

У НБУ прогнозують, що в другому півріччі 2010 року інфляція посилиться у зв`язку з підвищенням адміністративно регульованих тарифів на 21,2% (у першому півріччі їх зростання склало 3,3%). Базова інфляція залишиться на поточному рівні (7,7% в 2010 році) в результаті все ще негативного розриву ВВП і ревальвації номінального обмінного курсу.

У 2011 році Нацбанк прогнозує незначне зростання інфляції (до 11%) унаслідок низького урожаю зернових в 2010 році і продовження процесу підвищення адміністративно регульованих тарифів. При цьому, базова інфляція трохи підвищиться в результаті поступового зменшення негативного розриву ВВП.

У НБУ вважають, що інфляція палива формуватиметься відповідно до очікуваної динаміки світових цін на нафту і збільшенням акцизу на паливо і складатиме 11,3% у 2010 р. і 16% у 2011 р.

У Держбюджеті на 2010 рік закладений показник інфляції (грудень до грудня) на рівні 13,1%.

Міжнародна співпраця

Україна та Китай підписали 13 документів щодо економічної та політичної співпраці

Україна і Китай підписали 13 документів з актуальних питань розвитку політичної і економічної співпраці.

Сьогодні в Пекіні представники української офіційної делегації підписали ряд двосторонніх документів.

Серед них, зокрема, окрім спільної заяви глав держав щодо усебічного підвищення рівня китайсько-українських стосунків, дружби і співпраці, підписані Основні напрями українсько-китайських стосунків (дорожня карта) на 2010-2012 рр.

Також Кабінет міністрів України і уряд КНР уклали угоду про співпрацю в галузі захисту і карантину рослин. Окрім цього підписана програма українсько-китайської співпраці в галузі дослідження і використання космічного простору в мирних цілях на 2011-2015 роки.

Державна митна служба України і Державна митна адміністрація Китаю підписали протокол про взаємну допомогу в перевірці достовірності задекларованої вартості товарів.

Також український і китайський уряди домовилися про надання українській стороні безкоштовної допомоги.

Окрім цього, було підписано ще декілька інвестиційних угод щодо розвитку української енергетичної сфери.

Інвестпроекти складуть близько 4 млрд. дол.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна і Китай домовилися про інвестиційні проекти об`ємом близько 4 млрд. доларів.

За словами В. ЯНУКОВИЧА, сьогодні практично почата реалізація масштабної інвестиційної програми між двома країнами.

"Ті угоди, які сьогодні підписані, вони, за попередніми підрахунками, складають не менше 4 млрд. дол. Це дуже важливо для нашої країни. І перспектива розвитку стратегічних стосунків між Україною і Китаєм залежить лише від питання невеликого часу", - переконаний Президент України.

У зв`язку з цим В. ЯНУКОВИЧ також наголосив важливість досягнутих домовленостей з головою КНР ХУ Цзиньтао про початок опрацювання нової державної стратегічної угоди, яка "відкриє фактично новий період у відносинах між Україною і Китаєм".

Фінанси

Мінфін завершив випуск ПДВ-облігацій. Емітовано ОВДП на 16,4 млрд. грн.

Міністерство фінансів України завершило випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для погашення протермінованої заборгованості з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

Про це журналістам заявив сьогодні міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

"Ми випуск завершили. Ми випустили (ПДВ-облігацій - УНІАН) на 16,4 млрд. грн.", - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Мінекономіки пропонує відмовитися від держрегулювання фондів оплати праці підприємств-монополістів

Міністерство економіки України розробило законопроект про внесення змін до Закону «Про оплату праці», згідно з яким пропонується виключити із закону норму про державне регулювання фондів оплати праці підприємств-монополістів.

Відповідний законопроект оприлюднено на офіційному сайті міністерства.

Документом, зокрема, пропонується виключити норму, на підставі якої підприємства-монополісти повинні проводити відповідні відрахування до бюджету в разі перевищення встановлених фондів оплати праці.

На думку Мінекономіки, існування такої норми створює ситуацію подвійного регулювання, оскільки сьогодні держава й так регулює діяльність монополістів через тарифну політику. Крім того, незначний розмір надходжень до бюджету від підприємств монополістів у зв`язку з перевищенням фонду оплати праці (2003 рік – 10 млн. грн.; 2004 рік – 12 млн. грн.; 2005 рік – 6,4 млн. грн.; 2006 рік – 2 млн. грн), ставлять під сумнів доцільність адміністрування цих платежів.

Банківська відсоткова маржа в липні знизилася

Національний банк України констатує зниження банківської процентної маржі у липні порівняно з червнем 2010 року з 4,4 процентного пункту до 3,6 п.п.

Про це йдеться у Бюлетені НБУ, оприлюдненому на сайті відомства.

«Унаслідок випереджаючого зниження середньої вартості кредитів порівняно з вартістю депозитів процентна маржа банків у липні, порівняно з червнем, зменшилася до 3,6 процентного пункту, що було істотно нижче, ніж у грудні 2009 року (5,4 п. п.)», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Нацбанку, у липні ц.р. процентна ставка за депозитами знизилася на 0,3 п.п. – до 9,1% річних. Зокрема, в національній валюті вартість депозитів зменшилася на 0,5 п.п. – до 9,8% річних, в іноземній – на 0,4 п.п., до 7,6% річних.

За інформацією НБУ, середньозважена процентна ставка за кредитами, без урахування овердрафту, в липні ц.р. знизилася на 1,1 п.п. – до 12,7% річних. Така ситуація, серед іншого, склалася завдяки зростанню депозитної бази, що триває, і достатньому рівню тимчасово вільної ліквідності, а також зниженню вартості кредитів на міжбанківському ринку (з 2,5% до 1,8% річних).

Нафта. Газ

«Нафтогаз» видобув перші 100 тис. барелів нафти у Єгипті

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" добула перші 100 тис. барелів (13,5 тис. тонн) нафти з родовища Gharadig у рамках реалізації проекту з освоєння запасів вуглеводнів концесійної ділянки Алам Ель Шавіш Іст (Alam El Shawish Еаst) на території Західної Пустелі Арабської Республіки Єгипет.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків з громадськістю НАК "Нафтогаз України".

У повідомленні зазначають, що за узгодженням з Єгипетською Генеральною Нафтовою Корпорацією (ЄГНК), НАК "Нафтогаз України" провела роботи з облаштування системи збору і відвантаження нафти для раннього видобутку на родовищі Gharadig і прийому нафти на базі ЄГНК Абу Сенан. ЄГНК надала дозвіл на проведення раннього видобутку нафти в об`ємі до 2000 барелів на добу.

За час реалізації проекту компанією пробурено 12 пошукових і 2 розвідувальних свердловини. Відкрито 5 родовищ вуглеводнів. Сумарні добувні запаси нафти і газу на 3 родовищах оцінюють в 10 млн. тонн умовного палива. Здійснюється оцінка запасів на інших двох родовищах.

Транспорт

Кабмін прийняв проект Повітряного кодексу

Кабінет міністрів на своєму засіданні в четвер прийняв проект Повітряного кодексу. Найближчими днями цей документ розглядатиметься у Верховній Раді.

За словами міністра транспорту та зв`язку Костянтина Єфименка, в цьому документі обумовлені важливі питання, пов`язані з встановленням штрафних санкцій для авіакомпаній і фізичних осіб. Також проектом передбачається кримінальна відповідальність. Як зазначає Єфименко, розміри штрафів будуть коливатися від 5 до 8 тис. прожиткових мінімумів, а за кримінальні правопорушення покарання у вигляді позбавлення волі від 1 до 10 років.

Проектом нового Повітряного кодексу обумовлюється, що аеродромна складова, злітно-посадочна смуга, перони, аеронавігаційне обладнання залишаються у власності держави. Все інше може бути приватизоване або передане в оренду. Як відзначає міністр, проект Повітряного кодексу був узгоджений з провідними вітчизняними авіакомпаніями і профспілками.

За словами Єфименка, проект даного кодексу буде внесено на розгляд парламентом як першочерговий.

Як відомо, раніше міністр звертався до керівників обласних державних адміністрацій із вимогою здійснювати більш жорсткий контроль на місцевих аеродромах за виконанням польотів літаками малої авіації. На початку ц.р. Міністерство транспорту також було занепокоєно безпекою авіаперельотів в Україні. Державіаадміністрації було доручено розробити методи стимулювання оновлення застарілого флоту українських авіакомпаній. За даними міністерства, середній вік більшості літаків українських авіакомпаній становить більше десяти років. Якщо парк не оновлювати, це може призвести до проблем з безпекою польотів.

Для оновлення парку старих літаків у червні ц.р. керівництвом міністерства було заявлено про ініціювання введення нульової ставки оподаткування імпорту нових літаків і запчастин до них.

Мінтранс розробив квиток для пільгового перевезеня пасажирів

Міністерство транспорту та зв`язку України розробило і пропонує затвердити Форму квитка на пільговий проїзд автобусами міжміського сполучення на маршрутах загального користування і Порядок його використання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, про це йдеться у проекті розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення системи надання пільг на проїзд автомобільним транспортом», підготовленому Мінтрансом.

Як зазначається у повідомленні, ухвалення проекту розпорядження дозволить значною мірою врегулювати проблеми, які на даний час виникають у питаннях пільгового проїзду автомобільним транспортом загального користування у міжміському сполученні, зокрема, вирішити конфлікт, пов`язаний з реалізацією права на пільговий проїзд і відмовою в пільговому перевезенні.

Як зазначається у проекті, на даний час система компенсації на міжміських перевезеннях не врегульована. З одного боку, перевізник повинен обслуговувати пасажирів пільгових категорій, а з другого – процес отримання ним компенсації втрат від пільгових перевезень ускладнений.

Система виплати субвенції з державного бюджету передбачає виділення коштів за послуги, надані конкретній особі, органом соціального захисту за місцем проживання даної особи. Проте за умови діяльності на ринку автоперевезень значної кількості суб`єктів на міжміському автотранспорті ситуація ускладнюється можливістю отримання пільг у суб`єктів, розташованих в іншому місці.

Як зазначається у повідомленні, з метою створення умов для ефективної роботи системи компенсації на міжміських перевезеннях необхідно створити систему, яка дасть можливість забезпечити суб`єктам господарювання облік обсягів перевезень з одночасним отриманням всієї інформації, яку надалі необхідно надати для отримання компенсації.

Розв`язати дану проблему можна шляхом введення квитка на пільговий проїзд для отримання компенсації, а також затвердження порядку його використання.

Враховуючи, що на даний час центральні органи влади не мають повноважень для затвердження форми пільгового квитка, Мінтранс вважає за доцільне ухвалення відповідного розпорядження. Проект акту розміщений на сайті Міністерства транспорту для громадського обговорення.

Будівництво

Керівництво «Київміськбуду» повідомило, хто володіє холдингом

Інвестиційні компанії Atima Ltd., Investion Ltd. і Akvista Ltd. стали власниками 80% акцій АТ "Холдингова компанія "Київміськбуд".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії з посиланням на лист від нових інвесторів від 1 вересня ц.р., адресований президенту «Київміськбуду» Василю МОЖАРУ.

Згідно з повідомленням, керівники трьох зарубіжних компаній висловили намір зустрітися з В.МОЖАРОМ для обговорення питань стратегічного розвитку холдингу.

«У документі акцентується увага на тому, що всі нові акціонери холдингу є інвестиційними компаніями. Відповідно, вони як портфельні інвестори не мають наміру брати безпосередньої участі в оперативному управлінні бізнесом, обмежуючись загальним виробленням стратегічних установок із керівництвом АТ ХК «Київміськбуд» і присутністю в наглядовій раді», - йдеться в прес-релізі.

За словами першого віце-президента АТ ХК «Київміськбуд» Дмитра ГУЛЕНКА, попередньо провести зустріч з інвесторами планується наступного тижня, після повернення В.МОЖАРА із закордонного відрядження.

«Ми отримали запрошення на зустріч і, безумовно, зацікавлені в її швидкому проведенні – перш за все з метою обговорення формату взаємодії, стратегії розвитку холдингу, інвестиційної програми. А також перспектив залучення «дешевих» кредитів від західних фінансових установ, використовуючи які ми матимемо можливість здешевити житло, яке будує холдинг, і навіть розглянути можливість кредитування фізичних осіб», - сказав він.

Д.ГУЛЕНКО також зазначив, що компанія сподівається, що нові інвестори допоможуть залучити додаткові фінансові ресурси, які дозволять компанії уникнути залежності від майбутніх продажів і збільшити обсяг будівництва доступного житла.

Перший віце-президент холдингу додав, що компанія продовжує працювати в нормальному режимі й виконає всі зобов`язання перед своїми покупцями.

"Ще раз підкреслюю, незалежно від будь-яких зовнішніх обставин, ми виконаємо всі свої зобов`язання перед людьми, для яких будуємо квартири. А це тисячі осіб, включаючи постраждалих від афери "Еліта-Центр". Крім того, ми сподіваємося, що іноземні інвестиції, реципієнтами яких ми стали, вже в найближчому майбутньому дозволять збільшити кількість об`єктів, що будуються, й розширити нашу резервну програму", - додав Д.ГУЛЕНКО.