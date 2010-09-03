Партія регіонів і Компартія Китаю домовилися про стратегічну співпрацю

Партія регіонів і Комуністична партія Китаю домовилися про стратегічну співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром Державної ради КНР ЧЖАН Децзянем у Пекіні.

«Наше співробітництво буде засновано на міцній політичній базі. Ми домовилися, що підпишемо угоду між Партією регіонів і Комуністичною партією Китаю, у якій передбачимо засади реалізації наших стратегічних рішень», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.