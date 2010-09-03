Мінекономіки і ПРООН розробили 7 цілей стратегічного планування розвитку України

Міністерство економіки України та Програма розвитку ООН в Україні розробили 7 цілей процесу стратегічного планування і прогнозування тенденції розвитку України до 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, оновлена національна доповідь «Цілі розвитку тисячоліття. Україна-2010» була презентована сьогодні у Києві.

Доповідь включає 7 цілей – подолання бідності, забезпечення якісної освіти впродовж життя, гендерну рівність, зменшення дитячої смертності, поліпшення здоров’я матерів, обмеження поширення ВІЛ/СНІДу і туберкульозу, сталий розвиток довкілля.

Оновлена матриця цілей розвитку тисячоліття в Україні складається з 7 цілей, 15 завдань та 33 індикаторів.

Вона розроблена шляхом прозорого та відкритого процесу стратегічного планування і прогнозування тенденції розвитку 2015 року.

Мінекономіки і ПРООН в Україні започаткували процес перегляду завдань та індикаторів українських цілей розвитку тисячоліття у липні 2009 року. У цьому процесі взяли участь представники урядових установ, наукових інституцій, ділових кіл тощо.

Довідка УНІАН. Україна приєдналася до «Декларації Тисячоліття» у вересні 2000 року. Президент України підписав її разом з лідерами 189 країн світу на Саміті Тисячоліття ООН.

У 2003 році цілі розвитку тисячоліття були вперше на пострадянському просторі адаптовані на національному рівні. Одночасно було запроваджено щорічний моніторинг виконання цих завдань.

Того року Мінекономіки за сприяння Програми розвитку ООН здійснило роботу з адаптації глобальних цілей на національному рівні.