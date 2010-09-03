Кияни на верхніх поверхах будинків можуть залишитися без холодної води

Акціонерна компанія «Київенерго» попереджає киян про припинення з 6 вересня подачі холодної води на верхні поверхи будинків через відмову ВАТ «АК «Київводоканал» співпрацювати.

Як повідомили УНІАН у Департаменті корпоративних комунікацій АК "Київенерго", компанія звернулась до міської влади та прокуратури столиці щодо недотримання ВАТ «АК «Київводоканал» чинного законодавства України, що може призвести до припинення подачі холодної води мешканцям верхніх поверхів столичних будинків.

«Ми черговий раз нагадали відповідним органам, що «Київводоканал» безпідставно відмовляється переоформити договір на підкачку холодної води насосами «Київенерго» та підписати акти за останні 4 роки щодо вже використаної електричної енергії на 54 млн. грн. Але особливу тривогу викликає те, що наразі існують декілька насосних, які з хвилину на хвилину зупиняться, а коштів на їх підтримку і ремонти «Київводоканал» не перераховує, хоча використовує 24 години на добу. Тому особливу увагу правоохоронних органів ми звернули на те, що в разі раптової зупинки через несправність насосів, відповідальність за відсутність холодної води покладається на «Київводоканал», — наголосив заступник голови правління АК «Київенерго» Іван РИЧКА.

У Департаменті корпоративних комунікацій компанії нагадали, 1 липня 2005 року між двома філіалами АК «Київенерго» та водопостачальником були укладені договори про надання послуг з підвищення тиску холодної води. Адже, відповідно до «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення у населених пунктах України», насосне обладнання експлуатується юридичними особами, на балансі яких воно перебуває, відповідно до умов договору, укладеного з виробником (п.6.1., абзац 6). При цьому виробник відшкодовує теплопостачальним організаціям витрати на експлуатацію насосних агрегатів (п.6.1., абзац 3). Але вже з 1 січня 2006 року «Київводоканал» припинив розрахунки за надані послуги за зазначеними договорами та оформлення актів виконаних робіт, мотивуючи це закінченням терміну дії договору. Враховуючи відмову «Київводоканалу» від отримання послуг компанії з підвищення тиску холодної води, припинення будь-яких оплат за надані послуги, а також небажання впорядкувати взаємну звітну та бухгалтерську документацію, «Київенерго» змушена з 6 вересня припинити обслуговування насосних агрегатів та нести додаткові витрати з їх утримання до вирішення питання оформлення актів вже виконаних робіт з боку водоканалу з 1 січня 2006 року і до теперішнього часу.

У своєму листі «Київенерго» вимагає від «Київводоканалу» найближчим часом переоформити договори та у подальшому працювати у правовому полі. Ситуація, що склалась, порушує права акціонерів «Київенерго», основним з яких є держава (50%+1 акція), а також може призвести до соціального вибуху в столиці через відсутність холодної води з вини «Київводоканалу». До речі, чинність договорів між АК «Київенерго» та АК «Київводоканал» підтверджена всіма судами, зокрема рішенням Господарського суду м. Києва від 9 жовтня 2007 року і пізніше рішенням Верховного Суду України. Загальна заборгованість водопостачальної компанії, згідно з укладеними договорами, станом на 1 липня 2010 р. становить 54 млн. 583 тис. грн.

«З боку «Київенерго» були вжиті усі можливі заходи щодо врегулювання ситуації: ми не тільки постійно спонукаємо «Київводоканал» працювати за законом, але й самотужки вимушені підтримувати працездатність обладнання, завдяки якому це підприємство надає воду киянам, які живуть на верхніх поверхах. Але по деяких насосних такої підтримки вже замало, і вони терміново потребують значного ремонту, інакше зупиняться», — додав І.РИЧКА.