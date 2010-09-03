Анонс подій 6 вересня

Засідання Узгоджувальної ради Верховної Ради України.

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Круглий стіл в Антимонопольному комітеті України на тему: «Відповідність процесів акредитації банками страхових компаній вимогам українського конкурентного законодавства».

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Прес-конференція на тему: «Підсумки візиту Віктора Януковича до Китаю». Учасники: зав.відділом зовнішньої політики Національного інституту стратегічних досліджень Євген Шаров та інші.

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Прес-конференція, присвячена виходу на ринок нової категорії напоїв - питної бутильованої води для дітей дошкільного і шкільного віку під ТМ «Еталон».

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Віце-прем`єр-міністр України з питань Євро-2012 Борис Колесников проведе робочу нараду з керівниками НСК «Олімпійський» і представниками генпідрядних організацій, які ведуть будівництво Національного спортивного комплексу «Олімпійський».

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(УНИАН)