Головне за 3 вересня

Новини дня

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Сьогодні прем`єр-міністр представив нову редакцію Податкового кодексу, яка передбачає зниження податку на прибуток і запровадження податків з відсотків по депозитах і на нерухомість. Страховщики заявили, що не готові проводити техогляд. Тігіпко запевнив, що уряд збереже практику регулювання цін на соціальні товари...

Соцполітика

Тігіпко: Кабмін збереже практику регулювання цін на соціальні товари

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявляє, що уряд не планує відмовлятися від практики регулювання цін на соціально значущі товари.

Про це С. ТІГІПКО заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, коментуючи інформацію про плани уряду скоротити перелік соціально значущих товарів, ціни на які регулює держава.

"Сьогодні піти на те, щоб повністю відпустити контроль за цінами - ні в якому разі. Така постанова - поки тільки провокація. Якогось остаточного варіанту немає. Тут ми підходитимемо надзвичайно обережно", - сказав С. ТІГІПКО.

У той же час віце-прем`єр визнав, що із такою пропозицією звернулися власники мережевих супермаркетів, але її поки тільки обговорюють.

"Дійсно, була така ініціатива, щоб вийти на більш ринкові методи боротьби зі зростанням цін на соціально значущі товари. Можливо, ми підемо на певні зміни, враховуючи позицію бізнесу. Бізнес говорить, що зараз ціни регулюють адміністрації, а є бізнес-підприємства, йдеться про мережі супермаркетів, яким дуже важко регулювати ціни на той же хліб в окремих областях. На якісь такі моменти ми можемо піти", - пояснив С. ТІГІПКО.

Економіка

Азаров: доходи бюджету-2010 зменшаться на 4 млрд. грн.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прогнозує зниження прибутків до державного бюджету на 4 млрд. грн. в результаті лібералізації податку на прибуток.

Про це М. АЗАРОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Зменшення ставки (податку на прибуток) приведе до втрат бюджету в 4 мільярди. Велика сума. Але, скажімо, звільнення від податку на прибуток легкої промисловості приведе до втрат або ні? Ну, якщо у нас немає легкої промисловості, значить, і втрат не буде. А якщо щось запрацює, то підуть відрахування до бюджету", - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр також розраховує, що в умовах податкової реформи бізнес стане партнером держави. "Ми розраховуємо, що бізнес по-партнерски поставиться до держави, виходитиме з тіні і платитиме знижені податки, а це повинно привести до компенсації (втрат) ", - додав він.

"Ми орієнтуємося на те, що на першому етапі ми отримаємо можливе зниження прибутків, але ми переконані, що той потужний імпульс, який ми дамо нашій економіці, дозволить на другому етапі проведення податкової реформи значно збільшити прибутки бюджету, а це означає, ми плануємо вже з 2012 року значно збільшити прибутки працівників бюджетної сфери", - резюмував М.АЗАРОВ.

Фінанси

Податковий кодекс: ставка ПДВ до 2014 року буде зменшена до 17%

Ставка податку на додану вартість буде поетапно зменшена з 20 до 17% до 1 січня 2014 року.

Про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час офіційного представлення допрацьованого проекту Податкового кодексу.

Крім того, повідомив Н.АЗАРОВ, планується перехід на автоматичне відшкодування ПДВ, а також буде відновлена пеня за невчасне відшкодування податку з боку держави.

Проект ПК: Запровадять 5% податок з відсотків на депозити понад 200 тис. грн.

В Україні буде введено 5%-й податок на депозити на суму понад 200 тис. грн.

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час офіційної презентації доопрацьованого проекту Податкового кодексу.

Крім того, повідомив М.АЗАРОВ, вводяться зміни в оподаткуванні доходів фізичних осіб. Ті громадяни, доходи яких становлять менше 10 мінімальних заробітних плат, залишаються на поточному оподаткуванні доходів на рівні 15%. Для громадян, дохід яких перевищує 10 мінімальних заробітних плат, прибутковий податок збільшується до 17%.

Крім того, повідомив прем`єр, новим проектом Податкового кодексу вводиться податок на нерухомість. За його словами, «поки що ставка буде м`яка» - не оподатковуватимуться квартири і будинки площею до 100 кв. м у місті й до 200 кв. м у селах.

М.АЗАРОВ відзначив, що таким чином близько 90% українців не підпадатимуть під це оподаткування. Ті ж громадяни, які проживають в квартирах і будинках з більшою площею, платитимуть по 10 грн. за 1 кв. м на рік.

Проект ПК: Податок на прибуток знизять до 16% впродовж 2010-2014 рр.

В Україні податок на прибуток буде поетапно знижений з 25% до 16% впродовж 2010-2014 років.

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час офіційної презентації доопрацьованого проекту Податкового кодексу.

Крім того, в Україні буде введена нульова ставка податку на прибуток для малого бізнесу терміном на 5 років.

Також уряд має намір ввести десятирічне пільгове оподаткування для підприємств легкої промисловості, щоб забезпечити їх продукцією внутрішній ринок і припинити ввезення в країну секонд-хенду.

Крім того, вводиться десятирічна пільгова ставка податку на прибуток для готельного бізнесу. Дана ставка становитиме 0%.

Також М.АЗАРОВ повідомив, що проектом кодексу будуть скасовані ринкові і транспортні збори. Ті підприємці, які платили ринковий збір, повинні будуть перераховувати внески до Пенсійного фонду, а, скасовуючи транспортний збір, уряд вводить додаткову ставку акцизу на бензин.

За словами глави уряду, дорогі іномарки і автомобілі, які «багато їздять», платитимуть більше за бензин, малолітражні автомобілі – менше.

Крім того, від податку на прибуток будуть звільнені кошти, які підприємства направлятимуть на модернізацію виробництва і впровадження нових технологій.

Азаров: Україна ще не використала 2 млрд. дол. кредиту МВФ

Україна на сьогодні ще не використала отримані від Міжнародного валютного фонду (МВФ) кошти траншу кредиту у розмірі 2 млрд. дол.

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час офіційної презентації доопрацьованого проекту Податкового кодексу.

"1 млрд. дол. лежить в Національному банку Україні, підтримуючи національні резерви, другий (мільярд - УНІАН) - у Держказначействі. Жодного долара не витрачено і не буде витрачено тому, що ми його (транш кредиту - УНІАН) пустимо на погашення за зобов`язаннями Ю.ТИМОШЕНКО. Ось зараз настане термін платежу за її зобов`язаннями, і ми заплатимо", - сказав М.АЗАРОВ.

Надходження від приватизації становлять 8% річного плану

Надходження від приватизації з початку року, станом на 3 вересня (за оперативними даними), становили 511 млн. 605 тис. грн., що становить близько 8% від річного плану.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду державного майна. Як відзначили у ФДМУ, за цей же період до держбюджету було перераховано 511 млн. 444 тис. грн.

Згідно з Держбюджетом на 2010 рік, план надходжень від приватизації на цей рік становить близько 10 млрд. грн.

Рада НБУ своєчасно затвердить Основні принципи грошово-кредитної політики на 2011 рік - Порошенко

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО сподівається, що Основні принципи грошово-кредитної політики на 2011 рік будуть затверджені до 15 вересня 2010 року. Про це він заявив в інтерв`ю УНІАН.

Зокрема, П. ПОРОШЕНКО сказав: "У зв`язку з тим, що Рада НБУ була реформована, Президент відновив склад своєї квоти в Раді, сьогодні обговорюється з головою (правління НБУ - УНІАН) дата проведення засідання. Але ми налаштовані на те, щоб воно було проведене до 15 числа, як передбачає Бюджетний кодекс".

Місто

Кияни на верхніх поверхах будинків можуть залишитися без холодної води

Акціонерна компанія «Київенерго» попереджає киян про припинення з 6 вересня подачі холодної води на верхні поверхи будинків через відмову ВАТ «АК «Київводоканал» співпрацювати.

Як повідомили УНІАН у Департаменті корпоративних комунікацій АК "Київенерго", компанія звернулась до міської влади та прокуратури столиці щодо недотримання ВАТ «АК «Київводоканал» чинного законодавства України, що може призвести до припинення подачі холодної води мешканцям верхніх поверхів столичних будинків.

«Ми черговий раз нагадали відповідним органам, що «Київводоканал» безпідставно відмовляється переоформити договір на підкачку холодної води насосами «Київенерго» та підписати акти за останні 4 роки щодо вже використаної електричної енергії на 54 млн. грн. Але особливу тривогу викликає те, що наразі існують декілька насосних, які з хвилину на хвилину зупиняться, а коштів на їх підтримку і ремонти «Київводоканал» не перераховує, хоча використовує 24 години на добу. Тому особливу увагу правоохоронних органів ми звернули на те, що в разі раптової зупинки через несправність насосів, відповідальність за відсутність холодної води покладається на «Київводоканал», — наголосив заступник голови правління АК «Київенерго» Іван РИЧКА.

У Департаменті корпоративних комунікацій компанії нагадали, 1 липня 2005 року між двома філіалами АК «Київенерго» та водопостачальником були укладені договори про надання послуг з підвищення тиску холодної води. Адже насосне обладнання експлуатується юридичними особами, на балансі яких воно перебуває, відповідно до умов договору. І виробник відшкодовує теплопостачальним організаціям витрати на експлуатацію насосних агрегатів. Але вже з 1 січня 2006 року «Київводоканал» припинив розрахунки за надані послуги.

У своєму листі «Київенерго» вимагає від «Київводоканалу» найближчим часом переоформити договори та у подальшому працювати у правовому полі. Ситуація, що склалась, порушує права акціонерів «Київенерго», основним з яких є держава (50%+1 акція)

Загальна заборгованість водопостачальної компанії, згідно з укладеними договорами, станом на 1 липня 2010 р. становить 54 млн. 583 тис. грн.

Транспорт

Транспортний збір відмінять з 2011 року і введуть акциз на бензин

Транспортний збір буде скасований з 2011 року. Замість нього буде введений додатковий акциз на бензин. Про це сказано в повідомленні відділу інформаційної політики і зв`язків зі ЗМІ Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва з посиланням на голову Комітету Михайло БРОДСЬКОГО.

"Не буде ні транспортного, ні ринкового, ні рекламного зборів, оскільки це - додаткове адміністрування і додаткові гроші, які збираються . Це усе ми прибираємо" - заявив М. БРОДСЬКИЙ.

Він наголосив, що транспортний збір входитиме в суму додаткового акцизу.

"У нас буде найнижчий акциз в Європі. На сьогодні він складає 150 євро, а з обліком транспортного збору він може складати орієнтовно 180-200 євро за тонну, але платити будуть більше ті, хто багато їздять, і ті, хто їздять на мерседесах. Кошти, отримані таким чином, скеровуватимуть на ремонт доріг", - підкреслив М. БРОДСЬКИЙ.

За словами БРОДСЬКОГО, для рядових водіїв подорожчання за введення додаткового акцизу буде несуттєвим.

"За нашими розрахунками, ціна бензину підніметься максимум на 20 копійок. Але, мабуть, і цього не буде, тому що нафта у світі дешевшає. До того ж, заправки зменшують ціну, тому що є конкуренція і прозорі правила роботи ", - сказав голова Комітету.

Страхувальники не готові взяти на себе техогляд транспортних засобів

Страхові компанії на сьогодні не готові узяти на себе функції з проведення техогляду транспортних засобів.

Таку думку в бесіді з кореспондентом УНІАН висловив голова правління СГ "ТАС" Дмитро ГРИЦУТА.

При цьому він зазначив, що якщо і передавати функції проведення техогляду від ДАІ кому-небудь, то доцільніше буде покласти цю функцію на мережу сертифікованих станцій технічного обслуговування (СТО).

"На сьогодні я не бачу можливості проведення техогляду через страхові компанії, я б швидше віддав цю функцію СТО, щоб вони цим займалися, якщо необхідність в техогляді існує" - сказав Д.ГРИЦУТА.

Він зазначив, що сьогодні не існує списку чітких вимог до страховиків, які проводитимуть техогляд, а також не прописана сама процедура проходження техогляду через СК. Проте, на його думку, перш ніж готувати такі документи необхідно оцінити доцільність передачі цих функцій страховикам.

"Однозначно, ця прерогатива повинна залишатися якщо не у органів ДАІ, то у сертифікованих СТО, їм це ближче по духу, і тут страховик - просто зайва ланка", - вважає Д.ГРИЦУТА.

У "Борисполі" збудують ще одну злітно-посадкову смугу

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" має намір у 2013-2014 роках побудувати ще одну злітно-посадкову смугу.

Згідно з розпорядженням уряду № 1731 від 25 серпня, термін розробки техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) - до 1 грудня 2010 року, повідомляє Економічна правда.

Уряд доручив Міністерству транспорту та зв`язку провести комплексну експертизу проекту.

Крім того, Мінекономіки, Мінфін і Мінтрансзв`язку під час узгодження ТЕО зобов`язані розглянути надання державних гарантій для аеропорту "Бориспіль" під кредити, які можуть залучатися для будівництва ЗПС.

Як уточнили в Державній авіаційній адміністрації, плани передбачають будівництво нової смуги паралельно першої ЗПС, довжина якої - 3,5 тис. м. Після завершення реалізації проекту стара ЗПС експлуатуватися не буде.

Прес-служба аеропорту "Бориспіль" поки не коментує цю інформацію.

Аеропорт "Бориспіль" займає площу близько 1000 га. Підприємство має дві злітно-посадочні смуги: одну - довжиною 4000 м і шириною 60 м, другу - довжиною 3500 м і шириною 63 м.

На території аеропорту розташовані три пасажирських термінали і поштово-вантажний комплекс.

Нафта. Газ

Азаров: Україна переконує Росію переглянути газові угоди "по-дружньому"

Україна не домагатиметься від Росії відміни експортного мита на постачання енергоносіїв, щоб понизити ціну на природний газ, котрий імпортується з Росії.

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Шантажем ми не займаємося і не займатимемося", - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр підкреслив, що Україна веде переговори з Росією про перегляд газових угод "наполегливо, по-партнерски, по-дружньому".

"Ми переконуємо їх переглянути, як вони вважають, цей "прекрасний" договір від січня 2009 року про умови постачання газу на 10 років. Вони абсолютно справедливо для себе вважають його прекрасними. Ми з такою ж упевненістю говоримо, що він для нас украй невигідний… Але ми ведемо переговори і говоримо, що якщо наш заклик не буде почутий, тоді ми будемо якісь інші думати механізми, але ми з цим договором 10 років працювати не будемо. І це російська сторона, я думаю, прекрасно розуміє", - заявив М. АЗАРОВ.

Будівництво

Кабмін затвердив порядок продажу земельних ділянок на торгах

Кабінет міністрів України 2 вересня ухвалив постанову «Про затвердження Порядку продажу в 2010 році земельних ділянок несільськогосподарського призначення на земельних торгах».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного комітету України із земельних ресурсів.

Згідно з повідомленням, документ був розроблений Держкомземом за дорученням Президента України і з метою реалізації статті 80 Закону України “Про державний бюджет на 2010 рік”, відповідно до якої до ухвалення закону, що регулює порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, продаж даних земельних ділянок здійснюється у порядку, затвердженому Кабміном.

У Держкомземі зазначили, що постанова створює умови для придбання на конкурентних принципах громадянами і юридичними особами у власність земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної і комунальної власності або прав на них для здійснення підприємницької та іншої господарської діяльності.

Водночас ухвалення постанови дозволить забезпечити потреби регіонів у будівництві промислових і соціальних об`єктів і наповнення місцевих бюджетів додатковими коштами від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них на земельних торгах.

Крім того, врегулювання питання реалізації земель несільськогосподарського призначення дозволить запобігти численним корупційним проявам шляхом встановлення єдиного, чіткого і прозорого порядку підготовки до продажу і продажу земельних ділянок на земельних торгах.