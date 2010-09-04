Головне за 4 вересня

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Економіка

Янукович: в Україні сформувався новий клас «чесних підприємців»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що сьогодні в Україні сформувався новий клас «чесних підприємців», на яких орієнтується влада.

Про це глава держави заявив під час ланчу з представниками українських та гонконгських ділових кіл, який відбувся сьогодні в рамках офіційного візиту Президента України у Гонконг.

«Сьогодні у нашій державі сформувався новий клас – клас підприємців, які готові працювати за ринковими законами в рамках здорової конкуренції», - констатував він.

Як також підкреслив Президент України, «цей клас живе не ідеологією, а чистою працею». «Він є основою єдності та нової сили України… На нього спирається та орієнтується керівництво держави – Президент, уряд, парламентська більшість», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Говорячи про розвиток внутрішньополітичної ситуації в державі, Президент зауважив, що «переважну більшість попередніх років своєї незалежності Україна нагадувала потужний автомобіль, який не міг рушити з місця, тому що надто багато політиків вважали себе водієм та по різному бачили напрямок руху».

«Сьогодні водій один. І напрямок руху один – на політичний прагматизм та економічну модернізацію. Після політичних поневірянь Україна, нарешті, знайшла свою внутрішню силу та єдність», - резюмував глава держави.

Янукович: Україні час ставати важливим учасником світового інвестиційного процесу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що сьогодні для України настав час стати важливим учасником світового інвестиційного процесу.

Про це глава держави заявив під час ланчу з представниками українських та гонконгських ділових кіл, який відбувся сьогодні в рамках офіційного візиту Президента України у Гонконг.

«Зараз настав час для України, щоб стати важливим учасником світового інвестиційного процесу», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ і зауважив, що українська сторона з радістю запрошує іноземних інвесторів «розділити місце ефективних господарів».

Як також зазначив глава держави, звертаючись до бізнесменів, «інвестувавши в Україну, ви зможете стати співвласниками її могутнього потенціалу: промислового, аграрного, наукового».

«Я оптиміст, адже після тривалого періоду політичних декларацій в Україні настав час економічних справ. Приїжджайте – побачите», - також заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також підкреслив, що для України є особливо бажаною економічне співробітництво з Китаєм, як найдинамічнішого економічного гравця світу.

За словами глави держави, співпраця з КНР означає «прихід спокійної сили, яка вміє поважати політичну, історичну та культурну специфіку своїх партнерів».\

Фінанси

Експерт: гривня цього тижня подешевшала на 0,3% до долара і на 1,2% до євро

Гривня за підсумками цього тижня девальвувала на 0,3% до долара і на 1,2% до єдиної європейської валюти.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН директор департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він підкреслив, що в п`ятницю, 3 вересня, Національний банк був присутній на українському валютному ринку одночасно з двома інтервенціями. Він продавав долари за курсом 7,9002 грн./дол. і купував їх за курсом 7,9082 грн./дол. На думку аналітика, дане рішення регулятора викликане девальваційним тиском на гривню, що спостерігається вже три дні поспіль.

Як зазначив О.БЛІНОВ, міжбанківський валютний ринок у п`ятницю закрився котируваннями 7,9105-7,9175 грн./дол., тобто гривня подешевшала до долара ще на 0,1%. При цьому ринок закрився котируваннями 10,1300-10,4500 грн./євро, і національна валюта подешевшала по відношенню до європейської на 0,2%.

Транспорт

Україна створить безпілотний літак для спостереження за трубопроводами

Вчора перший віце-прем`єр Андрій Клюєв доручив Міністерству освіти і науки і Національному авіаційному університету (НАУ) підготувати пропозицію щодо розробки і створення безпілотного літака, який би використовувався для спостереження за крупними трубопроводами, повідомляє Finance.

Про це повідомив міністр освіти і науки Дмитро Табачник, який брав участь у торжествах з приводу Дня знань в НАУ. "Таке державне замовлення, якщо пропозиція університету буде конкурентоздатною, Кабмін готовий надати НАУ", - сказав Табачник.

Як повідомив проректор НАУ з наукової роботи Володимир Харченко, перший віце-прем`єр дав своє доручення після того, як ознайомився з вже існуючими розробками університету. "На цю тему у нас захищено немало дисертацій, нею цікавляться талановиті студенти, а один з наших професорів три роки працював з південнокорейськими виробниками безпілотних літаків", - розповів Харченко.

За його словами, зараз співробітники НАУ розробляють носій для літака, який торік планувалося використовувати для потреб сільського господарства: "Тоді ми зверталися до уряду з проханням про фінансову підтримку, проте необхідний мільйон гривень нам так і не виділили". Володимир Харченко відзначив, що цього року фінансування розробки безпілотного літака поки не обговорювалося.

У Києві можуть зменшити кількість маршруток

Перший заступник КМДА Олександр Попов виступає за скорочення кількості приватних маршрутних таксі в Києві

Про це він заявив журналістам, повідомляє видання "Дело" з посиланням на "Українські Новини"

"Я вважаю, що ми повинні в майбутньому взагалі обмежити пересування маршрутних таксі по місту, в центрі міста, перш за все. Замінити його нормальним, досить комфортним міським транспортом", - сказав Попов.

За його словами, "наявність приватних маршрутних таксі це проблема не тільки Києва".

Він зазначив, що маршрутні таксі варто використовувати тільки в тих частинах міста, де це дійсно необхідно і де міський транспорт не встигає впоратися з потоком пасажирів.

Як повідомлялося, КМДА заявляє про готовність комунального підприємства "Київпастранс" вивести на маршрути столиці необхідну кількість додаткових автобусів і тролейбусів.

Регіони

Прикарпаття затвердитm угоду з Кабміном вартістю понад 1 млрд. грн.

Івано-Франківська область має намір затвердити угоду з Кабміном орієнтовною вартістю понад 1 млрд. грн.

Про це повідомив журналістам заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Ігор ЗВАРИЧ.

За його словами, пріоритетними напрямками угоди є реструктуризація промислового комплексу для підвищення екологічної безпеки регіону, розбудова і модернізація транспортної та соціальної інфраструктури, попередження надзвичайних екологічних ситуацій.

Орієнтовний загальний обсяг фінансування спільних заходів становить 1,061 млрд. грн., у тому числі коштом державного бюджету – 601,5 млн. грн., місцевого – 237,68 млн. грн., з інших джерел – 221,44 млн. грн.

Івано-Франківська обласна рада розраховує затвердити угоду з Кабінетом міністрів щодо регіонального розвитку області на 2011-2015 рр. на сесії 6 вересня.

Агро

У всіх районах столиці сьогодні відбуваються сільськогосподарські ярмарки

За сприяння Київської міської державної адміністрації, сьогодні, 4 вересня, Головним управлінням з питань торгівлі та побуту міста у всіх районах столиці організовані сільськогосподарські ярмарки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

На ярмарках киянам та гостям столиці пропонується широкий асортимент продуктів харчування: м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні вироби, риба, овочі, фрукти, борошно-круп’яні та бакалійні товари, цукор та багато інших продовольчих товарів.

Ярмарки відбуваються: у Голосіївському районі на вул. Саперно-Слобідській, 8; у Дарницькому районі по вул. Ревуцького; у Деснянському районі по вул. Сабурова; у Дніпровському районі по вул. Алма-Атинській, 109; в Оболонському районі на просп. Мінському, 2; у Печерському районі на пл. Л.Українки, 1; у Подільському районі на просп. Правди, 5-11; у Святошинському районі на розі вулиць Наумова та Підлісної; у Солом’янському районі по вул. Стадіонній; у Шевченківському районі на вул. Подвойського, 2-12.

На ярмарках кияни мають змогу придбати сільськогосподарську продукцію від безпосередніх товаровиробників з різних областей України за цінами на 10-15 % нижчими від ринкових.

Погода

У неділю в Україні очікуються короткочасні дощі, в південних областях – без опадів

5 вересня за прогнозами синоптиків в Україні буде хмарно з проясненнями.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у західних областях очікуються дощі, місцями грози; температура вночі 7-12°, вдень 12-17°. В південній частині України без опадів; температура вночі 10-15°, вдень 21-26°. На решті території пройдуть короткочасні грозові дощі (вночі місцями), вдень в окремих районах шквали 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°. Вітер в Україні східний, південно-східний, 7-12 м/с.

У Київській області можливі короткочасні дощі, (вночі місцями), вдень грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 6-11°, вдень 16-21°. По м. Києву температура вночі близько 10°, вдень 17-19°.

4 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 21-25°, в Дніпрі біля Києва 19°.