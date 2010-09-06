Держспоживстандарт ініціює низку змін щодо реклами медпрепаратів

Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживацької політики (Держспоживстандарт) виступив з ініціативою внесення зміни до Законів України «Про лікарські засоби», «Про медичні вироби», «Про захист прав споживачів» та «Про рекламу» в одному законопроекті.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту.

Як відзначили у прес-службі, дану пропозицію підтримав уряд України і робота над відповідним документом вже почалась.

На думку спеціалістів Держспоживстандарту, необхідно заборонити використання у рекламі всіх товарів та послуг із зображенням медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів.

«Доведено, що образ лікаря у рекламі є одним з найпривабливіших на споживачів, викликає довіру і впевненість у правдивості інформації. На нашу думку, це діє на підсвідомість споживачів реклами та заважає їм зробити об’єктивний і свідомий вибір», – зазначила перший заступник голови Держспоживстандарту України Владислава ХИЖНЯК.

У Законі України «Про рекламу» лише у трьох випадках (лікарські засоби, тютюнові вироби та алкогольні напої) передбачена заборона участі у рекламі медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів.