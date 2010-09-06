Відміни віз з ЄС Україні доведеться чекати кілька років – депутат Бундестагу

Німеччина попередила Україну, що результатів підписання безвізового режиму між Україною і Європою не варто чекати раніше, ніж через кілька років, повідомляє ТСН.

Таку заяву зробила депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини, співголова німецько-української міжпарламентської групи Бербель КОФЛЕР.

"Маю сказати чесно: це питання не дуже просте і результатів візитів не слід чекати миттєво", - зазначила Б.КОФЛЕР.

Політик акцентувала увагу на тому, що "зазвичай, такі питання не вносять до порядку денного під час передвиборчої кампанії і цього не можна обіцяти виборцям".

За словами Б.КОФЛЕР, недавній візит Віктора ЯНУКОВИЧА в Німеччину має велике значення для подальшого розвитку двосторонніх відносин.

Оскільки це питання обговорюється не тільки в Німеччині, а й у Брюсселі, "перших результатів цього процесу не слід чекати раніше, ніж через кілька років", підкреслила Б.КОФЛЕР.

Як повідомлялося, на найближчому саміті Україна-ЄС, який відбудеться в жовтні, Київ планує дізнатися дату набуття чинності безвізового режиму з країнами Європи.