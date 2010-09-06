Головне управління земресурсів КМДА очолив Петрук замість Кулаковського

13:47, 06 вересня 2010
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Колишній заступник голови Держкомзему України Віктор ПЕТРУК призначений начальником Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації (КМДА) замість звільненого Юрія КУЛАКОВСЬКОГО.

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА.

Нагадаємо, в серпні В.ПЕТРУК був звільнений Кабінетом міністрів України з посади заступника голови Державного комітету України із земельних ресурсах відповідно до поданої заяви.

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