Головне управління земресурсів КМДА очолив Петрук замість Кулаковського
13:47, 06 вересня 2010Різне
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Колишній заступник голови Держкомзему України Віктор ПЕТРУК призначений начальником Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації (КМДА) замість звільненого Юрія КУЛАКОВСЬКОГО.
Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА.
Нагадаємо, в серпні В.ПЕТРУК був звільнений Кабінетом міністрів України з посади заступника голови Державного комітету України із земельних ресурсах відповідно до поданої заяви.
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