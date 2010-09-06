Головне управління земресурсів КМДА очолив Петрук замість Кулаковського

Колишній заступник голови Держкомзему України Віктор ПЕТРУК призначений начальником Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації (КМДА) замість звільненого Юрія КУЛАКОВСЬКОГО. Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА. Нагадаємо, в серпні В.ПЕТРУК був звільнений Кабінетом міністрів України з посади заступника голови Державного комітету України із земельних ресурсах відповідно до поданої заяви.

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