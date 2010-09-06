Литвин не підтримує пропозицію звільнити Терьохіна

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не підтримує пропозицію депутатів звільнити Сергія ТЕРЬОХІНА з посади голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо зареєстрованої в парламенті відповідної постанови.

На запитання, як він ставиться до даного проекту постанови, В.ЛИТВИН відповів: «Негативно, бо це призведе до чергового сплеску протистояння».

Він вважає, що члени комітету мали з`ясувати всі стосунки і нормально працювати.

«В такий комітет не можна привносити жодної політики, крім економічної», - вважає голова ВР.

«Я не підтримую таку ідею (про звільнення С.ТЕРЬОХІНА – УНІАН)», - наголосив В.ЛИТВИН.