ВР цього тижня розгляне питання скасування райрад у Києві

Заступник голови Верховної Ради, народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО не сумнівається, що ВР дасть добро на ліквідацію районних рад у Києві з огляду на те, якими прискореними темпами коаліція намагається розглянути це питання.

Про це він сказав сьогодні в коментарі УНІАН, коментуючи заяву лідера фракції Партії регіонів Олександра ЄФРЕМОВА, що це питання буде розглянуто цього тижня.

«Цілком очевидно, що не завтра, так післязавтра райради будуть ліквідовані», - сказав віце-спікер.

В той же час, за його словами, прикро, що це рішення прийматиметься не для оптимізації управління Києвом, а з метою перерозподілу влади в Києві між партіями, що входять до коаліції, і без проведення виборів.

М.ТОМЕНКО також зауважив, що вже цілком очевидно, що непопулярні проекти рішень будуть вносити не самі представники влади, а представники «так званої прагматичної опозиції». Віце-спікер зауважив, що це видно на прикладі з проектом члена фракції НУ-НС Анатолія МАТВІЄНКА щодо ліквідації райрад.

«Такий метод буде використовуватися і по інших непопулярних кроках. Партія регіонів робитиме все це чужими руками, в даному випадку представників фракції НУ-НС», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня 2010 року Київська міська рада за рішенням 65 депутатів звернулася до Верховної Ради України з проханням внести зміни до Закону "Про столицю України – місто-герой Київ" щодо ліквідації районних рад.