Янукович 13 вересня відвідає з візитом Брюссель

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 13 вересня планує відвідати з візитом столицю Європейського Союзу Брюссель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН сьогодні на брифінгу в Києві.

«13 вересня Президент України відвідає Брюссель, де зустрічатиметься з керівництвом Європейського Союзу», - сказав він.

За словами О.ВОЛОШИНА, порядок денний цього візиту буде пов`язаний із трьома ключовими пріоритетами у відносинах Україна-ЄС.

«Це обговорення ходу та прискорення завершення процесу щодо укладення угоди про асоціацію з Європейським Союзом; це переговори щодо безвізового режиму з Євросоюзом та переговори щодо створення поглибленої, інтеграційної зони вільної торгівлі з ЄС», - сказав представник МЗС України.

Серед інших міжнародних заходів глави держави О.ВОЛОШИН повідомив, що на 8 жовтня готується візит В.ЯНУКОВИЧА до Франції, а також на кінець осені – візит Президента України до Великої Британії.

Також, як повідомлялося, 20-24 вересня В.ЯНУКОВИЧ планує відвідати з візитом США, де візьме участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН.