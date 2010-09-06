Експерт: Україна і РФ готують проект програми соціально-економічної співпраці на середньострокову перспективу

До кінця року Україна та Росія підготують проект програми соціально-економічного співробітництва на середньострокову перспективу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій ЄРМОЛАЄВ заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Україна і Росія повернулися до формули, яка закладена ще у базовий договір співробітництва і яка визначає стосунки України і Росії, як стратегічне партнерство. Це не просто красива фраза, це взаємні зобов’язання, пов’язані з узгодженням позицій, проведенням узгодженої економічної політики», - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

Він зазначив, що після активізації українсько-російських відносин почалась робота над створенням середньострокової програми соціально-економічного співробітництва. За словами А.ЄРМОЛАЄВА, зараз ця робота ведеться на рівні урядів двох країн.

Він зауважив, що таку програму почали розробляти після підписання у 1997 році так званого Великого українсько-російського договору, вона була спрямована на розширення цілого ряду загальних положень цього документу, але після 2008 року, коли було продовжено дію цього договору, робота над програмою була фактично заморожена.

«Зараз до цієї роботи повернулись. Думаю, до кінця року ми матимемо, як мінімум, проект середньострокової програми соціально-економічного співробітництва з Росією», - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

Також він зауважив, що поліпшення відносин України і Росії дало можливість розробляти спільній інвестиційні проекти, незважаючи на те, що вони викликали жваву дискусію у бізнес- та експертному середовищі.

«Кожен з цих проектів проходить випробовування обґрунтованістю», - наголосив експерт.

Він пояснив, що це стосується таких галузей як машинобудування, авіакосмічної галузі, ОПК тощо. За словами експерта, українська позиція в цих проектах є дуже прагматичною.

«Ніхто не збирається поступатись національними інтересами», - наголосив А.ЄРМОЛАЄВ.