Тихонов: Влада покит не розглядає питання про ліквідацію райрад у Києві

Віце-прем`єр-міністр України Віктор ТИХОНОВ заявляє, що на даному етапі влада не розглядає питання про ліквідацію райрад у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єра, про це В.ТИХОНОВ заявив, коментуючи звернення Київради до Верховної Ради України щодо можливості ліквідації районних у місті рад.

"На даному етапі не йдеться про ліквідацію районних у місті Києві рад, а, підкреслюю, пропонується внести зміни до закону про столицю, якими передбачити право територіальної громади міста Києва і Київської міської ради приймати рішення про утворення або ж неутворення районних у місті рад", - сказав В.ТИХОНОВ.

На його думку, звернення Київради до Верховної Ради щодо внесення змін до Закону України "Про столицю України – місто-герой Київ" стосовно утворення (неутворення) районних у місті Києві рад є цілком логічним. "Таке звернення є цілком логічним, виходячи з того, що, відповідно до положень цього закону, найбільша територіальна громада в Україні – територіальна громада Києва, і Київська міська рада наділена меншими можливостями у вирішенні питань місцевого значення у порівнянні з іншими територіальними громадами та міськими радами міст з районним поділом", - пояснив він.

В.ТИХОНОВ при цьому послався на статті 6, 7, 8, 9 закону, відповідно до яких районні у місті Києві ради є обов’язковою складовою системи місцевого самоврядування в місті. "Хоча базовий закон "Про місцеве самоврядування в Україні" визначає право, наголошую, право територіальних громад і міських рад міст з районним поділом вирішувати самостійно питання про необхідність утворення районних у місті рад", - зазначив віце-прем`єр.

Водночас В.ТИХОНОВ не бачить жодних загроз територіальній громаді, якщо з часом районні в місті Києві ради все-таки ліквідують. "Ось, трохи статистики: у 2009 році Вінницька міська рада прийняла рішення про неутворення районних у місті Вінниці рад після закінчення строку повноважень тих самих рад 5-го скликання. Таке ж рішення через півроку прийняли Харківська міська рада та Черкаська міська рада. Як змінилося після цього життя відповідних територіальних громад? Я лише скажу, що рівень управління та надання адміністративних і публічних послуг населенню на території названих міських рад стали на вищий щабель, стали якіснішими. А для чого існують органи місцевого самоврядування? Та власне і функціонують для того, щоб забезпечувати якісне і комфортне проживання людей на їхній території", - наголосив він.

Віце-прем`єр також повідомив, що зараз уряд активно працює над законодавчою базою щодо реформування системи місцевого самоврядування в Україні. "Це одна з найважчих і непопулярних реформ, однак її реалізація дозволить навести лад в системі місцевого самоврядування і, головним чином, як ми передбачаємо, забезпечить високу якість надання населенню публічних послуг. А ліквідація районних у місті рад, на мою думку, - один із невід’ємних кроків реформи, який дозволить покращити управління, ефективніше використовувати фінансові ресурси територіальної громади і спрямовувати їх на розвиток території, а не на утримання районних у місті рад, які не здатні вирішувати проблемні питання територіальної громади і конкретної людини", - вважає В.ТИХОНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня, Київська міська рада звернулася до Верховної Ради щодо внесення змін до Закону «Про столицю України – місто-герой Київ» про можливість ліквідації районних рад у столиці. За таке звернення проголосували 65 депутатів Київради.

Зокрема, у зверненні йдеться, що Конституційний Суд України у своєму рішенні від 2001 року дав висновок, що районні ради не є обов’язковою складовою системи місцевого самоврядування в Києві.