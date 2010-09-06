Головне на 6 вересня

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ упевнений, що державний бюджет 2011 року на новій податковій базі буде прийнято не пізніше листопада.

Про це глава уряду заявив в ефірі телеканалу ICTV в неділю.

«Є зобов`язання Верховної Ради в найкоротші терміни розглянути Податковий кодекс, прийняти його і дати можливість уряду представити бюджет на новій податковій базі. По термінах я гадаю, що ми у вересні приймемо Податковий кодекс і вже в жовтні приймемо бюджет, принаймні приступимо до його розгляду. А вже не пізніше листопада приймемо бюджет на новій податковій базі», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що такий план буде виконано обов`язково.

Згідно з підготовленим варіантом Податкового кодексу підприємці, які платять єдиний податок, не зможуть займатися зовнішньоекономічною діяльністю.

Про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі телеканалу «Інтер» в неділю.

«Ми для єдиноподатників усунули деякі види діяльності. Приміром, не можна займатися зовнішньоекономічною діяльністю. Хочеш займатися зовнішньоекономічною діяльністю, будь ласка. реєструйся як суб`єкт і плати податки, як годиться», - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас він зазначив, що будь-які побоювання щодо надмірного посилення податкового тиску на малий бізнес, або на тих, хто працює на єдиному податку – безпідставні.

ДТЕК збільшила свою частку в структурі акціонерного капіталу АК "Київенерго" до 24,9%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, організатором угоди виступила інвестиційна компанія "Альтана Капітал". Суму угоди не розголошують.

Коментуючи цю подію, генеральний директор ДТЕК Максим ТИМЧЕНКО заявив: "ДТЕК зацікавлений у збільшенні частки в акціонерному капіталі АК "Київенерго" через купівлю акцій на відкритому ринку і участь в майбутній приватизації. Ми націлені на стратегічне партнерство і готові передати досвід модернізації генеруючих потужностей, вдосконалення бізнес-процесів, реструктуризації системи управління. Ми готові обговорювати можливість залучення інвестицій для ремонту зношених фондів і впровадження нових технологій, які потрібні столичному підприємству для якісного забезпечення киян теплом і світлом".

Проїзд у київському метро з сьогоднішнього дня подорожчав до 2 грн.

Як повідомляє сайт КП "Київський метрополітен", зокрема, з 6 вересня, згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 5 серпня 2010 року №569, у Київському метрополітені вводиться в дію новий тариф на одну поїздку.

Тепер вартість одного жетона складає 2,00 грн., вартість однієї поїздки за безконтактною карткою складає 2,00 грн.

Проїзні квитки усіх видів залишаються діючими і їх вартість не змінюється. Придбані раніше жетони (блакитного кольору) є діючими, зазначили в метрополітені.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ заявляв, що проїзд в київському метро подорожчає в середині вересня.

Також у кінці серпня заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО зазначав, що тариф 2 грн. на проїзд в метро влада Києва введе після його перевірки на відповідність економічно обгрунтованому рівню.

"Ми ще раз перевіряємо відповідність цього тарифу економічно обгрунтованому рівню, вивчаємо прибутковість і проблемні фінансові питання комунального підприємства. Тому рішення про введення тарифу в дію буде прийнято відразу після закінчення детального вивчення ситуації", - заявляв А.ГОЛУБЧЕНКО.

Міжнародні валютні резерви Національного банку України в серпні 2010 року зросли майже на 6% – до 32,692 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) становив 13,409 млрд. дол. (з урахуванням операцій Держказначейства України).

Інтервенції НБУ на валютному ринку України (сальдо) становили 125 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).

Обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля і продаж іноземних валют за гривню в доларовому еквіваленті) становив 3,835 млрд. дол., зокрема, обсяг валюти, купленої банками у населення, 1,718 млрд. дол., проданої населенню – 2,116 млрд. дол.

Банківські вклади фізичних осіб у вільно конвертованій валюті (у доларовому еквіваленті) зросли на 5,3 млн. дол. США і на 31 серпня ц.р. становили 15,244 млрд. дол.

У липні 2010 року приріст реального ефективного обмінного курсу (РЕОК) гривні знизився на 2,5% порівняно з червнем. В основному, це було викликано змінами в динаміці номінального ефективного обмінного курсу гривні, який скоротився на 2,1%. Цьому сприяла девальвація долара США по відношенню до євро на міжнародних ринках. Одночасно інфляційний диференціал зменшився на 0,4%, оскільки інфляція в Україні була нижча, ніж її середньозважений рівень в країнах - основных торгових партнерах. Щодо грудня 2009 року, РЕОК гривні підвищився на 7,8%. При цьому курсова складова у зміні РЕОК гривні становила 7,6%, а цінова – 0,2%.

У серпні офіційний курс гривні до долара США зріс на 0,71 коп. (0,09%) і на 31 серпня становив 7,8861 грн./дол., до євро – на 30,03 коп. (2,91%) – до 10,015347 грн./євро, до рубля – на 0,4 коп. (1,54%) – до 0,25718 грн./рубль.

Середньозважений готівковий курс гривні за операціями українських банків у серпні становив: до долара США – 7,874262/7,901631 грн./дол. і до євро – 10,118245/10,253127 грн./євро.

НАК «Нафтогаз України» веде переговори з банком VTB Capital Plc (Великобританія), дочірньою структурою російського ВТБ, про відкриття кредитної лінії на загальну суму 400 млн. дол.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредит планується залучити через проведення НАК «Нафтогаз України» тендеру з одним учасником. «Нафтогаз» має намір залучити кошти на період з 2010 по 2013 рік включно.

У повідомленні уточнюється, що в рамках кредитної лінії «Нафтогаз України» має намір насамперед освоїти кошти на суму, еквівалентну 1,055 млрд. грн., зокрема, в 2010 році – 112,2 млн. грн.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Міжнародна фінансова корпорація (МФК), а також Nabucco Gas Pipeline International GMBH і акціонери «Набукко» підписали сьогодні мандат на початок оцінки вартості проекту.

Повідомлення про це оприлюднене на офіційному сайті газопроводу «Набукко».

Проведення оцінки проекту – необхідна процедура перед початком його фінансування.

Загальне фінансування будівництва «Набукко» може становити понад 4 млрд. євро, зокрема, 2 млрд. євро надасть ЄІБ, 1,2 млрд. євро – ЄБРР і 0,8 млрд. євро - МФК.

Єврокомісія сьогодні вітала підписання мандата, відзначивши важливість проекту «Набукко» для диверсифікації поставок газу до Європи.

Підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) мають сплатити ДК «Газ України» всю суму заборгованості за спожитий упродовж 2008-2010 рр. природний газ до кінця вересня цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДК «Газ України», така вимога була висунута на виробничій нараді за участю керівників місцевих органів влади (представників облдержадміністрацій і органів місцевого самоврядування) і теплопостачальних підприємств під головуванням першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Володимира ТРИКОЛИЧА і директора ДК «Газ України» Едуарда ШВИДКОГО, що відбулася 3 вересня ц.р. у центральному офісі ДК «Газ України».

У ДК «Газ України» відзначають, що станом на 1 вересня 2010 року заборгованість теплопостачальних підприємств (разом з АЕК «Київенерго») за спожитий в 2008-2010 рр. природний газ становить 6,64 млрд. грн.

Впродовж цього періоду найбільші борги накопичили підприємства ТКЕ Дніпропетровської (827 млн. грн.), Донецької (777 млн. грн.), Харківської (742 млн. грн.) Луганської (382 млн. грн.), Запорізької (240 млн. грн.), Одеської (225 млн. грн.), Житомирської (126 млн. грн.), Львівської (117 млн. грн.), Київської (113 млн. грн.), Рівненської (100 млн. грн.) областей, а також АР Крим (140 млн. грн.).

Столична енергокомпанія АЕК «Київенерго» заборгувала ДК «Газ України» за 2008-2010 рр. понад 1,9 млрд. грн. На нараді повідомили, що Київська міська державна адміністрація повинна найближчим часом розрахуватися з АЕК «Київенерго», а та, у свою чергу, – з ДК «Газ України».

На нараді зазначалося, що побутові споживачі в цілому сумлінно сплачують за комунальні послуги, зокрема за спожиту теплову енергію. Рівень оплати населенням за спожиту теплову енергію становить 92-96%, проте кошти не надходять на рахунки ДК «Газ України» в повному обсугу.

Керівництво ДК «Газ України» попередило, що за наявності заборгованості за природний газ у тепловиробників компанія не укладатиме з боржниками договору на постачання природного газу в новому опалювальному сезоні 2010-2011 рр. і не виділятиме їм планові обсяги природного газу.

Крім того, представники компанії вкотре наголосили, що через значну заборгованість підприємств ТКЕ за газ НАК «Нафтогаз України» вимушена залучати значні кредитні ресурси для своєчасних розрахунків за імпортований природний газ (до 7 числа наступного за розрахунковим місяця).

Під час обговорення питання формування тарифів ряд керівників місцевих органів влади і підприємств ТКЕ звернули увагу на необхідність проведення більш активної державної політики у сфері забезпечення формування економічно обгрунтованих тарифів на виробництво теплової енергії.

Власниками державного пакета акцій енергопостачальної компанії ВАТ «Прикарпаттяеобленерго» (м. Івано-Франківськ), реалізованого Фондом державного майна на торгах у серпні цього року, стали компанії Zokatitni Enterprises Ltd і Miosaria Commercial Ltd (обидві - Кіпр).

Про це говориться в повідомленні товариства, обнародуваному в системі розкриття інформації Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, Zokatitni Enterprises стала власником пакета у розмірі 12,5104%, Miosaria Commercial - 12,5105%.

В Україні в серпні 2010 року грошова маса збільшилася на 1% (з початку року – на 14,2%) – до 556,5 млрд. грн., а монетарна база зменшилася на 1,5% (з початку року – збільшилася на 13%) – до 220,4 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні, обнародуваному на сайті Національного банку України.

Головним чинником зростання грошової маси НБУ називає повернення коштів у банківську систему. Основним чинником змін обсягу монетарної бази було скорочення коррахунків банків на 23,6% (з початку року – зростання на 15%) – до 20 млрд. грн.

За даними НБУ, загальний обсяг депозитів у серпні збільшився на 1,5% (з початку року – на 16,1%) – до 380,6 млрд. грн. Приріст депозитів у серпні був забезпечений за рахунок коштів у національній валюті (зростання на 2,6%, з початку року – на 25,4%), тоді як обсяг коштів в іноземній валюті у серпні не змінився (з початку року – збільшився на 5,7%).

З початку року обсяг депозитів фізичних осіб збільшився на 18,7% – до 251 млрд. грн., у серпні – на 0,9%. При цьому їх приріст у національній валюті (4%) в серпні значно перевищував відповідний показник щодо коштів в іноземній валюті (0,2%).

Обсяг депозитів юридичних осіб з початку року зріс на 11,5% – до 129,7 млрд. грн. (у серпні – на 2,8%). Зростання коштів юросіб у серпні відбулося виключно за рахунок вкладів у національній валюті (зростання на 18,7%).

Питома вага довгострокових депозитів у загальному обсязі за 8 місяців збільшилася з 24,4% до 27,9%.

Обсяг готівки поза банками в серпні не змінився (з початку року – зростання на 11,5%) –175,1 млрд. грн. Питома вага готівки в структурі грошової маси за місяць скоротилася з 31,7% до 31,5%, проте він залишається нижчим, ніж на початку року (32,2%).

Обсяг обов`язкових резервів, сформованих банками в серпні, склав 11,67 млрд. грн., з них перерахованих на окремий рахунок в НБУ – 7,89 млрд. грн.

Обсяг операцій Нацбанку щодо мобілізації коштів у серпні склав 36,5 млрд. грн. (з початку року – 192,4 млрд. грн.), обсяг операцій з рефінансування банків – 170 млн. грн. (з початку року – 4,1 млрд. грн.).

Середньозважена ставка за кредитами в національній валюті зменшилася з 13,5% в липні до 12,6% у серпні, в іноземній валюті – з 10,4% до 9,9%.

Загальний обсяг залишків кредитних вкладень у серпні зріс на 0,7% – до 710 млрд. грн. (зокрема в національній валюті – на 1,9%, до 368,2 млрд. грн.).

За підсумками розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до державного бюджету України в серпні надійшло 4 млрд. 313,83 млн. грн. (з початку року – 32 млрд. 562,97 млн. грн.).

Усього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням ОВДП, випущених з метою рекапіталізації і для погашення простроченої бюджетної заборгованості стосовно податку на додану вартість) на загальну суму 55 млрд. 395,66 млн. грн. У серпні був здійснений випуск ОВДП для погашення простроченої заборгованості з ПДВ на суму 16 млрд. 442,67 млн. грн., випуск ОВДП з метою рекапіталізаціії не здійснювався.

Середньозважена дохідність ОВДП за підсумками проведення аукціонів з їх первинного розміщення в серпні склала 10,29% річних (з початку року – 13,57% річних). Середньозважена дохідність ОВДП з урахуванням зобов`язань, випущених з метою рекапіталізації банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ, в серпні склала 6,5% річних (з початку року – 10,71% річних).

Інфляція в Україні у серпні 2010 року порівняно з липнем п.р. становила 1,2%, з початку року – 4,3%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з серпнем 2009 року показник інфляції становить 8,3%, а порівняно з січнем-серпнем 2009 року – 9,2%.

У серпні п.р. на 50% підвищилася ціна на природний газ, а з продуктів харчування найбільше подорожчали вершкове масло – на 5,8%, алкогольні напої і тютюнові вироби – на 3,7%, хлібопродукти – на 2,4%, молоко, сир, яйця – на 2,3%.

У серпні п.р. трохи знизилися ціни на овочі і фрукти.

(УНІАН)