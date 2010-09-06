Анонс на 7 вересня

Відбудеться відкриття сьомої сесії Верховної Ради України шостого скликання. Пленарне засідання (вул. Грушевського, 5, сесійна зала). Вхід за картками акредитації. У церемонії відкриття візьме участь Голова Сейму Литовської Республіки М.Дягутене.

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Круглий стіл на тему:: "Шляхи вирішення основних проблемних питань створення та діяльності ОСББ". Організатори - Міністерство з питань житлово-комунального господарства України спільно з проектом «Реформа міського теплозабезпечення», виконавцями якого є Інститут місцевого розвитку та Громадянська Мережа ОПОРА. Учасники: заступник міністра ЖКГ Віталій Шаповаленко, керівники структурних підрозділів МінЖКГ, представники Мін`юсту, Мінрегіонбуду, Держкомзему, Держпідприємництва, експерти Інституту місцевого розвитку, ГМ ОПОРА, експерти проектів міжнародної технічної допомоги, голови ОСББ.

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Прес-конференція компанії вебтраст Україна на тему: "Ідентифікація сайту та нотаріальне підтвердження, розміщеної на сайті інформації". Учасники: директор вебтраст Україна Віктор Золочівський; директор СП Адграфікс Марина Слободян; адвокат Сергій Естрін.

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В Українському державному центрі радіочастот почне роботу триденний семінар Міжнародного союзу електрозв`язку (МСЕ) "Радіомоніторинг і підвищення ефективності використання спектра" та міжнародна виставка "Обладнання і системи радіомоніторингу - стан і перспективи розвитку та виробництва". Семінар організований Бюро розвитку електрозв`язку МСЕ в рамках Проекту "Центру майстерності МСЕ".

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Прес-конференція на тему: «Китайські інвестиції в українську економіку: загрози і перспективи». Учасники: виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко; екс-міністр економіки України, заслужений економіст України Віктор Суслов.

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13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Приховані факти про криваві події на коньячному заводі" Таврія". У ніч із третього на четверте вересня минулого року невідомі озброєні люди в чорному штурмували коньячний завод «Таврія». За офіційними даними після «кривавої бійні» госпіталізовано 21 осіб, четверо з них у реанімації. Один із постраждалих - власний фотокореспондент УНІАН - Віталій Данильченко. Він був одним із журналістів, що фіксував криваві події тієї ночі. Охоронцем підприємства йому були нанесені тілесні ушкодження і розбитий фотоапарат. Суд відмовився кваліфікувати побиття фотокора за статтею 171 «Навмисне перешкоджання журналістській діяльності». Вся правда про події на заводі «Таврія» від свідків подій та ексклюзивні відеокадри штурму підприємства, які не потрапили до випуски новин, будуть представлені на прес-конференції. Учасники: Віталій Данильченко, фотокореспондент УНІАН; Олег Сичов, голова ГО «Репортери за свободу слова»; Олег Мартиненко, правозахисник, представник потерпілого В.Данильченка; Максим Лиховид, адвокат Адвокатського об`єднання «АКТІО» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал ). Телефон: (044) 592-53-54. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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Відбудеться презентаційна зустріч банків та забудовників з питання фінансування проектів будівництва об`єктів нерухомості та іпотечного кредитування фізичних осіб як механізму вирішення питання будівництва та забезпечення громадян житлом. Мета зустрічі - презентація можливостей банків з кредитування учасників будівельного ринку. Організатор - Українська Будівельна Асоціація спільно з Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, представниками провідних банків.

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Розпочнеться засідання Комітету ВРУ з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва. Питання: Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження системи електронної державної реєстрації суб`єктів господарювання); Проект Закону про ринковий нагляд та контроль продукції; Проект Закону про розвиток підприємницької діяльності на окремих територіях і інші

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Міністр з питань житлово-комунального господарства України Юрій Хіврич проведе селекторну нараду з регіонами (в режимі аудіозв`язку) з питань: надання населенню житлових субсидій за спрощеним порядком, стану виконання заходів передбачених Загальнодержавною програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства, підготовки об`єктів житлово-комунального господарства, міського електротранспорту та об`єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2010-11 років, стану розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за спожиті енергоносії. Після закінчення селекторної наради міністр Юрій Хіврич буде відповідати на запитання ЗМІ.

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