Курс НБУ на 07.09.10

Офіційний курс НБУ на 07.09.10100 USD - 790.8200 (6 вересня - 790.8200)100 EUR - 1018.1017 (6 вересня - 1014.9384)10 RUR - 2.5863 (6 вересня - 2.5766)Облікові курси банківських металів на 07.09.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-98812.96 (6 вересня-99010.66)961 XAG 10 Срібло-1570.57 (6 вересня-1554.75)962XPT10 Платина-123763.33 (6 вересня-122972.51)964XPD10 Паладій-41834.38 (6 вересня-41597.13)

Офіційний курс НБУ на 07.09.10 100 USD - 790.8200 (6 вересня - 790.8200) 100 EUR - 1018.1017 (6 вересня - 1014.9384) 10 RUR - 2.5863 (6 вересня - 2.5766) Облікові курси банківських металів на 07.09.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-98812.96 (6 вересня-99010.66) 961 XAG 10 Срібло-1570.57 (6 вересня-1554.75) 962XPT10 Платина-123763.33 (6 вересня-122972.51) 964XPD10 Паладій-41834.38 (6 вересня-41597.13)

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