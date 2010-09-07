Литвин критикує опозицію за дії, що призвели до порушень церемонії відкриття сесії

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН критикує представників опозиційних фракцій за дії, що призвели до певних порушень у церемонії відкриття чергової сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час відкриття VII сесії Верховної Ради.

За словами В.ЛИТВИНА, вчора представники фракцій домовились, що під час пленарного засідання сьогодні розглядатимуться питання, запропоновані коаліцією і опозицією, в тому числі про мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів та стосовно енергетичної безпеки.

«Де реалізація наших домовленостей?», - запитав В.ЛИТВИН, звертаючись до сесійної зали, додавши, що вже вчора ввечері ця домовленість була порушена.

Він вкотре закликав народних депутатів до діалогу. «Зробити це непросто буде з огляду на кампанію по місцевим виборам, але зробити треба», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, перед початком церемонії відкриття VII сесії Верховної Ради народні депутати з фракції БЮТ безпосередньо на своїх робочих місцях розгорнули плакати з критичними написами щодо соціальної політики уряду. Зокрема, на місцях депутати розмістили плакати: «На кладовище раніше, ніж на пенсію!», «Стоп комунальному та газовому свавіллю!», «Галопуючі ціни – геноцид українців», «Збільшення пенсійного віку – геноцид українців» тощо. Самі “бютівці” перебували біля своїх робочих місць.