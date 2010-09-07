Прем’єр: VII сесія ВР повинна створити законодавчу базу для реформ

Сьома сесія Верховної Ради України повинна створити законодавчу базу для реалізації програми реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ, виступаючи сьогодні перед депутатами після відкриття сесії ВР.

"На цю сесію покладена відповідальна місія законодавчого забезпечення програми системних реформ", - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що в Україні є "чіткий і зрозумілий" план законодавчих і організаційних заходів, які необхідно здійснити для реалізації цієї програми. І головним завданням сьогодні є прийняття Держбюджету на 2011 рік на базі Податкового кодексу.

"Головним завданням уряду, і в цьому питанні я сподіваюся на плідну співпрацю з парламентом, вважаю розробку і прийняття бюджету країни на 2011 рік. Саме у цьому документі ми з вами повинні передбачити фінансові механізми реформування країни. Упевнений, що найближчим часом ми з вами приймемо допрацьований Податковий кодекс, який спрямований на прискорення модернізації і оновлення країни", - сказав М.АЗАРОВ.

Також він сказав, що за дорученням Президента уряд розробив ряд законопроектів з дерегулювання економіки і зниження адміністративного тиску на бізнес, які також необхідно прийняти у Верховній Раді.

Крім того М. АЗАРОВ зазначив, що наступного року повинен початися процес фінансового зміцнення регіонів шляхом надання реальних важелів для вкладення коштів у розвиток економіки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відкрилася VII сесія Верховної Ради України шостого скликання. У церемонії відкриття сесії беруть участь Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, члени Кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО, голова Вищого адміністративного суду Олександр ПАСЕНЮК, голова Вищого господарського суду України Віктор ТАТЬКОВ, керівники Національного банку України, Рахункової палати, Фонду державного майна, Вищої ради юстиції, Антимонопольного комітету, генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА та інші представники різних гілок влади.

За традицією сесія відкрилася виконанням Державного гімну України у виконанні народного хору ім. Григорія Верьовки.