У ВР сталося зіткнення між депутатами від БЮТ та ПР

У Верховній Раді України сталося невелике зіткнення між депутатами з фракцій БЮТ і Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, під час перерви "бютівці" намагалися пройти до президії і заблокувати її. У свою чергу, "регіонали" намагалися їм перешкодити, у результаті почалася невелика бійка безпосередньо в президії парламенту. Серед учасників зіткнення були народні депутати від БЮТ Олег ЛЯШКО, Андрій КОЖЕМЯКІН, Роман ЗАБЗАЛЮК і "регіонал" Дмитро ШЕНЦЕВ, а також інші представники Партії регіонів.

Нині в президії перебувають близько 10 депутатів від БЮТ і НУ-НС, які поводяться спокійно. Інші депутати з обох фракцій стоять біля президії і трибуни ВР.