Тимошенко: ПК скерований на знищення малого бізнесу та створення умов для олігархії

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що урядовий проект Податкового кодексу спрямований на знищення малого підприємництва і створення найбільш сприятливих умов для олігархічних корпорацій.

Як повідомляє сайт Ю. ТИМОШЕНКО, про це вона сказала сьогодні на мітингу прибічників опозиції біля Верховної Ради.

"Кожна стаття Податкового кодексу - це, по суті, крок до згортання малого підприємництва. Їх концепція така: повинні жити декілька великих корпорацій, а малий бізнес повинен давати їм хабарі і податки так, що жити стає просто неможливо", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер "Батьківщини" при цьому повідомила, що урядовий проект Податкового кодексу передбачає мінімізацію можливості платити єдиний податок.

"Спрощена система оподаткування перетворюється ні на що. Сьогодні в Податковому кодексі передбачається, що до кожної людини можуть увірватися або в житло, або в офіс, де він працює, і просто провести обшук без суду та слідства, з'ясовуючи, які податки взагалі ця людина платить", - зазначила вона.

"Це не Податковий кодекс, це право тримати країну за горло, причому тримати міцно. І це в кожній сфері нашого життя", - резюмувала Ю. ТИМОШЕНКО.