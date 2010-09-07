Експерти про результати візиту Януковича в Китай...

Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег УСТЕНКО і екс-міністр економіки України Віктор СУСЛОВ високо оцінюють результати, досягнуті під час візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в Китай.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, В. СУСЛОВ сьогодні на прес-конференції в Києві зазначив, що домовленість про залучення 4 млрд. китайських інвестицій в економіку України є великим політичним успіхом.

"Якщо взяти до уваги, що за 19 років незалежності Україна змогла залучити 40,4 млрд. дол. інвестицій, то досягнуті угоди, які дозволять залучити 4 млрд., - це 10% за час одного візиту - це беспрецедент, це найбільший економічний успіх", - сказав В. СУСЛОВ.

При цьому він сказав, що детально аналізувати досягнуті домовленості поки рано, оскільки питання співпраці будуть конкретизовані під час майбутнього візиту в Китай прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.

Разом з цим експерт зазначив, що сьогодні в співпраці з Китаєм необхідно робити акцент не стільки на отримання кредитів, скільки безпосередньо на інвестиціях.

Він також підкреслив, що в плані інвестицій Китаю цікаві галузі авіабудування, ракетобудування і суднобудування.

У свою чергу, О. УСТЕНКО підкреслив, що домовленості, досягнуті на вищому рівні між керівництвом України і Китаю, дадуть додатковий імпульс для співпраці представникам приватного бізнесу.

"Китай - це серйозна сила, яка активно хотіла б використовувати Україну у своїх власних інтересах, і Україні, в цьому випадку, це може бути на руку. Україна може стати не частиною якоїсь великої гри, але і самостійним гравцем", - сказав О. УСТЕНКО.