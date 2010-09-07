Головне за 7 вересня

Новини дня

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Основними новинами цього дня стали заяви політиків щодо проекту нового Податкового кодексу, заява Азарова про те, що уряд має кошти, які, за повідомлення Держказначейства, становлять 148 млрд. грн. Повідомлення про намір уряду створити фонд, який видаватиме студентам безвідсоткові кредити та намір народних депутатів запровадити новий вид державної допомоги сім`ям з дітьми до 18 років...

Соцполітика

Уряд планує створити фонд, який видаватиме студентам безвідсоткові кредити

Уряд готує рішення щодо створення фонду, який видаватиме студентам безвідсоткові кредити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО повідомив на прес-конференції в Києві.

За його словами, кредит видаватиметься на 20 років, і студент почне віддавати цей кредит лише через 5 років після закінчення навчання.

«В уряді про це зараз іде розмова. Ми готуємось до цього рішення», - сказав С.ТІГІПКО.

Також, за його словами, Кабінет міністрів планує ухвалити низку рішень щодо збільшення самостійності університетів, в першу чергу, це стосуватиметься коштів, які заробляють університети.

Крім того, С.ТІГІПКО повідомив, що у проекті державного бюджету планується передбачити кошти на стажування 100 викладачів та навчання 100 студентів і 100 аспірантів за кордоном.

Депутати пропонують ввести новий вид державної допомоги сім`ям з дітьми

Народні депутати України від БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, Олег ЛЯШКО, Іван КИРИЛЕНКО і Олександр СТЕШЕНКО пропонують ввести новий вид державної допомоги сім`ям з дітьми – на виховання дитини з 3-річного віку до досягнення 18 років.

Це передбачено проектом закону «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» №7096 від 7 вересня 2010 року, текст якого розміщено на офіційному парламентському порталі.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту, цим документом передбачаються додаткові витрати державного бюджету, тому пропонується скоротити витрати на утримання органів державного управління. «Це й буде джерелом додаткових доходів для покриття збільшення витрат бюджету», – говориться в пояснювальній записці.

Економіка

Тігіпко: Через 10 днів уряд представить остаточний варіант нового проекту ПК

Віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО прогнозує, що через 10 днів Кабмін представить остаточний варіант нового проекту Податкового кодексу.

Про це він сказав на прес-конференції в Києві.

За словами С.ТІГІПКА, сьогодні триває робота над вдосконаленням проекту, який був опублікований в засобах масової інформації декілька місяців тому.

Він повідомив, що створена для цього в уряді робоча група внесла більш як 250 поправок, які в основному стосуються адміністрування податків.

Говорячи про деякі положення Податкового кодексу, обнародувані на презентації документу декілька днів тому, С.ТІГІПКО зауважив, що це лише принципові «політичні моменти», які були узгоджені на рівні прем’єр-міністра. «Це політичні питання, за які мають голосувати депутати», - сказав він.

Віце-прем’єр висловив упевненість, що робота над Податковим кодексом буде успішно завершена, і парламенту ухвалить його.

«Якщо це відбудеться, то Україна зі 181 місця (в рейтингу легкості сплати податків Paying Taxes-2010 із 183 можливих – УНІАН) точно підніметься вище і наблизиться до лідерів», - сказав С.ТІГІПКО.

Єфремов: проект ПК до 23 вересня подадуть у ВР

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ прогнозує, що проект Податкового кодексу до 23 вересня буде готовий для розгляду Верховною Радою у першому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О. ЄФРЕМОВ сказав сьогодні на прес-конференції.

За його словами, якщо уряд на засіданні 15 вересня схвалить проект Податкового кодексу, то наступного дня документ буде зареєстрований у парламенті.

О. ЄФРЕМОВ зазначив, що сьогодні учасники Погоджувальної ради ВР заздалегідь домовилися до 23 вересня розглянути проект Податкового кодексу в профільних комітетах і винести його на розгляд депутатів у першому читанні.

Тимошенко: ПК скерований на знищення малого бізнесу та створення умов для олігархії

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що урядовий проект Податкового кодексу спрямований на знищення малого підприємництва і створення найбільш сприятливих умов для олігархічних корпорацій.

Як повідомляє сайт Ю. ТИМОШЕНКО, про це вона сказала сьогодні на мітингу прибічників опозиції біля Верховної Ради.

"Кожна стаття Податкового кодексу - це, по суті, крок до згортання малого підприємництва. Їх концепція така: повинні жити декілька великих корпорацій, а малий бізнес повинен давати їм хабарі і податки так, що жити стає просто неможливо", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер "Батьківщини" при цьому повідомила, що урядовий проект Податкового кодексу передбачає мінімізацію можливості платити єдиний податок.

"Спрощена система оподаткування перетворюється ні на що. Сьогодні в Податковому кодексі передбачається, що до кожної людини можуть увірватися або в житло, або в офіс, де він працює, і просто провести обшук без суду та слідства, з`ясовуючи, які податки взагалі ця людина платить", - зазначила вона.

"Це не Податковий кодекс, це право тримати країну за горло, причому тримати міцно. І це в кожній сфері нашого життя", - резюмувала Ю. ТИМОШЕНКО.

Фінанси

Азаров: у Кабміну є кошти для фінансування бюджетних витрат та реформ

На сьогодні в уряду є необхідні кошти для фінансування бюджетних витрат і планування реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, виступаючи сьогодні перед депутатами після відкриття VII сесії Верховної Ради.

Він підкреслив, що на валютних рахунках уряду є 1,6 млрд. дол. США і на гривневих рахунках - понад 13 млрд.

"Це надійна основа для стабільного фінансування бюджетних витрат і планування масштабних реформ в країні", - сказав М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, що сьогодні відкрилася VII сесія Верховної Ради України шостого скликання. У церемонії відкриття сесії взяли участь Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, члени Кабінету міністрів на чолі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, керівники Національного банку України, Рахункової палати, Фонду державного майна та інші представники різних гілок влади.

Доходи держбюджету в січні-серпні становили 148 млрд. грн.

Доходи державного бюджету України у січні-серпні 2010 року (без урахування власних надходжень бюджетних установ і відшкодування податку на додану вартість облігаціями) становили 148,162 млрд. грн., у т.ч. до загального фонду – 128,679 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Державного казначейства України.

За даними держказначейства, податкові надходження до загального фонду держбюджету за звітний період становили 105,376 млрд. грн., неподаткові надходження – 19,163 млрд. грн.

Столиця

Попов: при формуванні бюджету Києва на 2011 рік потрібно мобіліувати бюджетні кошти

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заявляє про необхідність мобілізації бюджетних коштів та збільшення доходної частини столичного бюджету при його формуванні на 2011 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це О.ПОПОВ заявив сьогодні під час наради з оперативних питань із заступниками голови КМДА, начальниками головних управлінь та керівниками комунальних підприємств.

"Ми розпочинаємо активну роботу із формування бюджету на наступний рік. Попередньо проведено кілька консультацій із Міністерством фінансів України, з яким і надалі ми будемо тісно співпрацювати", – сказав О.ПОПОВ.

Заступник голови КМДА доручив профільному заступнику голови КМДА Руслану КРАМАРЕНКУ та начальнику Головного фінансового управління Володимиру РЕПІКУ зосередити увагу на питаннях формування бюджету на 2011 рік.

О.ПОПОВ підкреслив, що міська влада повинна приділити особливу увагу формуванню доходній частині бюджету та шукати більше шляхів її наповнення та мобілізації бюджетних коштів.

"У Києві великий обсяг тіньового обороту, і нам треба його легалізувати в найближчі терміни. Це вкрай необхідно для збільшення доходів міста. Шляхи вирішення цього питання ми розглянемо на спільній нараді з представниками прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Державної податкової адміністрації", – повідомив він.

ЖКГ

Верховна Рада відмовила в мораторії на підвищення тарифів на ЖКП

Верховна Рада України відмовилася встановити мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та газ.

З даного питання розглядалися 4 проекти постанови. Один з них був внесений представниками фракції КПУ і отримав найбільшу підтримку депутатів – 200 з 421.

Проект постанови, внесений депутатом Олегом ЛЯШКОМ (БЮТ), підтримали 176 з 421, Романа ЗВАРИЧА – 174 з 421, та Юрія КАРМАЗІНА – 174 з 421.

Після такого не результативного голосування депутати від фракції БЮТ одразу заблокували трибуну парламенту.

Депутат від фракції БЮТ О.ЛЯШКО, виступаючи з трибуни, зауважив, що представники БЮТ наполягають на повторному голосування цього питання.

Хіврич: Об`єкти соцсфери мають бути готові до опалювального сезону 1 жовтня

Об`єкти соціальної сфери по всій Україні мають бути готові до початку опалювального сезону 1 жовтня цього року.

Про це сьогодні заявив міністр ЖКГ Юрій ХІВРИЧ на селекторній нараді з керівництвом облдержадміністрацій з питань підготовки до опалювального сезону.

Він повідомив, що, за прогнозом медиків, з 1 жовтня в Україні температура може значно знизитись і посилиться ризик сплеску простудних захворювань, зокрема й грипу. «Ми маємо з вами до 1 жовтня повністю «прокрутити на холодну» всі об`єкти, особливо школи, дитячі садки і лікарні, і готуватися до початку опалювального сезону в бюджетній сфері з 1 жовтня», - сказав Ю.ХІВРИЧ.

Він зазначив, що останніми днями в Києві вночі температура знижується до 10 градусів тепла, а згідно з нормами опалення повинне включатися, коли середньодобова температура становить 8 градусів тепла.

«Так, там написана середня температура, але якщо сьогодні буде 3-5 вночі, то ми вже вночі маємо протоплювати дитячі садки і особливо лікарні, пологові будинки для того, щоб у людей були нормальні умови для одужання. Тому ми маємо бути готові до початку опалювального сезону з 1 жовтня за соціальною сферою», - сказав Ю.ХІВРИЧ.

При цьому він зазначив, що до 1 жовтня має бути проведена перевірка всіх об`єктів комунальної сфери на предмет готовності до початку опалювального сезону.

Нафта. Газ

«Нафтогаз» повністю розрахувався за поставлений у серпні газ

НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставлений у серпні цього року російський газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що, зокрема, НАК «Нафтогаз України» перерахувала ВАТ «Газпром» близько 711 млн. дол. США за імпортований у серпні 2010 року природний газ. Ціна природного газу для компанії в третьому кварталі поточного року становить близько 248 дол. за тис. куб. м.

Також компанія нагадує, що відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яка була укладена між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. за тис. куб. м.

«Нафтогаз» має намір укласти з «Укртрансгазом» договір на зберігання газу

НАК «Нафтогаз України» має намір укласти з своєю дочірньою компанією «Укртрансгаз» договір на зберігання природного газу в 2010-2011 рр. вартістю 420 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, «Нафтогаз» має намір укласти договір на період 2010-2011 рр.

«Нафтогаз» планує залучити «Укртрансгаз» до зберігання на підставі оголошення про тендер з одним учасником.

Транспорт

"Укрзалізниця» буде модернізувати пасажирські вагони

«Укрзалізниця» вкладатиме кошти у модернізацію пасажирських вагонів, зокрема, оснащення їх системою кондиціонування повітря. Як повідомили УНІАН у прес-центрі «Укрзалізниці», про це повідомив генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України Михайло КОСТЮК.

Згідно з повідомленням, через спекотне літо цього року бригади колійників, локомотивні бригади, бригади провідників працювали в надзвичайно складних умовах. Вже цього року буде переглянуто технічний стан парку вагонів, особливу увагу приділятимуть питанню температурного режиму. Як відзначають у відомстві, підготовка до наступного сезону літніх перевезень вже розпочалася.

"З 7,2 тис. вагонів лише 2,2 тис. обладнані системою кондиціонування повітря. Тому ми шукаємо варіант швидкого і економічно вигідного переобладнання вагонів", - відзначив М.КОСТЮК.

Минулого тижня генеральний директор «Укрзалізниці» відвідав Дніпропетровський завод з ремонту і будівництва пасажирських вагонів. Це підприємство може виконувати ремонт пасажирських вагонів усіх типів, що експлуатуються на залізницях України і СНД, а також встановлювати систему кондиціонування під час модернізації вагонів.