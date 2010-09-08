АНОНС подій за 8 вересня
Засідання Кабінету міністрівТимчасова комісія парламенту збереться у справі РосУкрЕнергоЕксперти про питну воду в Україні
Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України
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Прес-конференція на тему: "Брокерський дім "Відкриття" виходить на ринок України: нові можливості фондового ринку для українських інвесторів".
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Прес-конференція на тему: «Платіжні карти з індивідуальним дизайном: життя в «шоколаді». Під час прес-конференції буде продемонстровано різні дизайни пластикових карт (із запахом шоколаду тощо)
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Круглий стіл на тему: «Як буде розвиватися ринок автокредитування найближчим часом?». У роботі візьмуть участь представники АТ «Астра банк», «VAB Банк», а також страховоъ компанії «PZU-Україна».
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Відбудеться інтернет-конференція на тему: Ефективна політика залучення інвестицій - найважливіша складова успехі у проведенні реформ".
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Відбудеться засідання Тимчасової слідчої комисії Верховної Ради України щодо рішенняя Арбитражного інститута Торгової палати Стокгольму, розслідування фактів корупційної діяльності ЗАТ «РосУкрЕнерго» та причетності до цього посадових осіб органів державної влади і арешту екс-голови Державної митної служби О.Макаренка.
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Прес-конференція, присвячена нагородженню ЖК «Паркове Місто» як переможця конкурсу «Кращі будинки і споруди, збудовані та здані в експлуатацію в Україні у 2009 році». У статусі почесних гостей і спікеров заходу виступлять: заступник міністра регіонального розвитку і будівництва України, президент компанії «К.А.Н. Девелопмент» Ігор Никонов та інші.
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Прес-конференція на тему: «Яку воду п`ьють українці?». Учасники: головний технолог ВАТ «АК «Київводоканал» Інна Лавринчук, президент Асоціації «Бутильовані води України» Ігор Пастух та президент Асоціації «Питна вода України» Володимир Скубченко.
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(УНІАН)