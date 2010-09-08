Турчинов на допиті у СБУ. «Я сам набрав СБУ та попросив не тероризувати мою сім’ю»...

Екс-перший віце-прем'єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ прибув на допит у Службу безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, О. ТУРЧИНОВ прибув у СБУ о 9.45.

"Мене не повідомили, з якого приводу мене викликають. Справа у тому, що коли працівники СБУ і міліції захотіли потрапити в мою квартиру за моєї відсутності, я сам набрав слідчих СБУ і сказав, що не треба лякати або тероризувати мою сім'ю, я сам в слушний для них час можу підійти без жодних повісток і запрошень" - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він повідомив, що його викликали на сьогодні на 10 годину.

"Зараз почую від слідчих, які питання, з якого приводу вони хочуть мені задати", - сказав О. ТУРЧИНОВ.

Говорячи про те, чи може статися так, що після виклику в СБУ його затримають, О. ТУРЧИНОВ зазначив: "У країні відбуваються репресії, і усі, хто займається політичною діяльністю, мають бути готові до провокацій, до тиску силовиків, до фальсифікацій замовлених справ. Тому, на жаль, політика у нинішніх умовах, а саме опозиційна робота, вимагає постійної готовності до будь-якої провокації".

О. ТУРЧИНОВ також повідомив, що позавчора до нього додому приходили представники СБУ. Відповідаючи на питання журналістів щодо обставин цього відвідування, О. ТУРЧИНОВ сказав: "Не увірвалися до квартири, оскільки я був відсутній. У будь-якому випадку, сім'я не дуже себе комфортно почуває, коли міліція, СБУ мають бажання потрапити в квартиру, коли господарі відсутні".

О. ТУРЧИНОВ ще раз підкреслив, що не знає, з якого приводу його викликали. Проте зазначив, що, перебуваючи на посадах - голови СБУ, одного з керівників Ради нацбезпеки і оборони і першого віце-прем'єр-міністра України - працював на державу, і готовий відповідати перед законом за свої дії.

"Я сам набрав СБУ і попросив не тероризувати мою сім'ю", - сказав він, додавши, що його не повідомили про його процесуальний статус.

"Мені не повідомили ніяких деталей, а запросили підійти на допит сюди", - сказав О. ТУРЧИНОВ.