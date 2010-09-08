Клюєв: необхідно посилити динаміку торговельно-економічних відносин між Україною і Казахстаном

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ вважає за необхідне активізувати динаміку торговельно-економічних відносин між Україною і Казахстаном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи 9-е засідання спільної міждержавної українсько-казахстанської комісії з економічного співробітництва.

Він зазначив, що завдання сьогоднішнього засідання – вжити необхідні заходи для активізації співпраці. «Перед делегаціями наших країн стоїть завдання знайти взаємоприйнятні рішення з найважливіших питань українсько-казахстанської співпраці, активізувати її на головних стратегічних напрямах, що сприятиме пожвавленню національних економік, розширенню господарських зв`язків між сотнями підприємств», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він наголосив на важливості відновлення динаміки торговельно-економічної співпраці до докризового рівня.

«З урахуванням тенденції розвитку світового господарства, нам доводиться сьогодні вибудовувати принципово нову парадигму двосторонніх відносин. Це необхідно в ім`я розвитку наших держав, національних економік і благополуччя українського і казахського народів», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він зазначив, що на сьогодні в обох сторін є затверджений план дій зі співпраці на поточний і наступний рік. Обидві країни мають достатній потенціал розвитку співпраці по всіх ключових секторах економіки: від сільського господарства і ПЕК до космічної галузі. «Багато в чому інтереси наших країн співпадають», - підкреслив А.КЛЮЄВ.

У свою чергу, перший віце-прем`єр-міністр Казахстану Умірзак ШУКЄЄВ зазначив, що перспективними галузями співпраці України і Казахстану є паливно-енергетичний комплекс, аграрно-промисловий комплекс, транспортна і космічні сфери, а також промисловість.

Віце-прем`єри двох країн – співголови міждержавної комісії – висловили упевненість в результативності сьогоднішнього засідання, яке відбувається напередодні державного візиту Президента Казахстану Нурсултана НАЗАРБАЄВА в Україну, що запланований на 14-15 вересня.