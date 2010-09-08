Кабмін скоротив чисельність апарату Мінекономіки і збільшив апарат АМКУ

Кабінет Міністрів України скоротив чисельність центрального апарату Міністерства економіки на 10 одиниць – до 1228, а також збільшив центральний апарат Антимонопольного комітету України на 10 осіб – до 270.

Це передбачено урядовою постановою №813 від 8 вересня 2010 року, текст якої розміщений на офіційному сайті Кабміну.

Даною постановою вносяться відповідні зміни в урядову постанову №464 від 13 травня 2009 року «Про затвердження граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів й інших державних органів».