Головне на 8 вересня

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в серпні 2010 року проти липня 2010 року становила 0,6%, за січень-серпень ц.р. – 4%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, в серпні 2009 року показник базової інфляції був на рівні 0,5%, за січень-серпень 2009 року – 11,3%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які мають адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство й енергоносії.

НАК «Нафтогаз України» не ввійде до складу ВАТ «Газпром».

Про це в коментарі УНІАН заявив міністр палива й енергетики України Юрій БОЙКО.

«Нафтогаз» не ввійде до «Газпрому». У нас є позиція нашого Президента про створення будь-якого об`єднання тільки на паритетних засадах», - сказав Ю.БОЙКО.

Разом з тим міністр наголосив, що українська сторона уважно вивчає пропозицію російських партнерів.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ спростовує інформацію про наміри влади підвищити вартість житлово-комунальних послуг.

Про це М. АЗАРОВ заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

"Ніякі спекуляції щодо зростання вартості житлово-комунальних послуг не мають під собою зараз ніяких підстав. Це ніщо інше, як спроби безвідповідальних політиків у черговий раз обурити суспільство, підірвати стабільність держави", - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр підкреслив, що згідно з законодавством, повноваження місцевих рад із встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги передані Національній комісії з регулювання ринку комунальних послуг. "Зараз до створення цієї комісії ці функції виконує НКРЕ - Національна комісія регулювання електроенергетики. На сьогодні ця комісія прийняла тільки одне рішення - щодо вартості газу", - зазначив він.

Національний банк України в серпні 2010 року надав одному банку стабілізаційний кредит на суму 120 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

За інформацією НБУ, ще одному банку було надано 50 млн. грн. на умовах прямого РЕПО (операція покупки/продажу цінного паперу із зобов`язанням зворотного продажу/покупки через певний термін за наперед визначеною ціною).

За оперативними даними, на 8 вересня аграрії обмолотили 12,2 млн. га площ під зерновими і зернобобовими культурами (83% від плану) і намолотили 30,4 млн. тонн зерна, середня врожайність становить 25 ц/га.

Такі дані надали УНІАН у Міністерстві аграрної політики України.

Повідомляється, що на сьогодні гречка обмолочена з площі 139 тис. га (65%), намолочено 117 тис. тонн зерна, середня врожайність – 8,4 ц/га. Просо обмолочене на площі 76 тис. га (87%), намолочено 117 тис. тонн зерна, середня врожайність – 15,4 ц/га. Кукурудзу на зерно зібрано з площі 317 тис. га (12%), одержано 1,2 млн. тонн зерна, середня врожайність – 37,6 ц/га.

Крім того, соняшник зібрано з площі 571 тис. га (13%), одержано 861 тис. тонн насіння, середня врожайність – 15,1 ц/га.

Цукровий буряк зібрано з площі 18 тис. га (4%), накопано 566 тис. тонн коренеплодів, середня врожайність – 312 ц/га.

Сою зібрано з площі 105 тис. га (10%), одержано 146 тис. тонн насіння, середня врожайність – 13,9 ц/га.

Як зазначають у міністерстві, проведена підготовка грунту під посів озимих культур на площі 8,3 млн. га (90% від прогнозу). Озимі зернові (окрім ріпаку) посіяні на площі 185 тис. га, що становить 2% від прогнозу, зокрема на зерно – 179 тис. га (2%), з них озимої пшениці і тритікалє – 138,6 тис. га (2%), жита – 38,5 тис. га (12%) і ячменя – 1,9 тис. га.

Крім того, аграрії посіяли озимий ріпак на площі 654 тис. га, що становить 53% від прогнозу (1,2 млн. га).

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги з долара США відкрилися котируваннями 7,9275/7,9370 грн./дол., до 12:00 ціни підвищилися до 7,9305/7,9395 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні відкотилися до 7,9250/7,9295 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 14:20 Національний банк України оголосив про вихід на ринок з продажем валюти за курсом 7,9269 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2565/0,2568 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися до 0,2561/0,2564 грн./рубль. До закриття ціни піднялися до 0,2562/0,2565 грн./рубль. В Росії курс долар-рубль зріс і становив 30,90 рублів за долар (+0,1150).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2660/1,2730 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,0835/10,0985 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 10,0480/10,0620 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні зросли – 10,0780/10,0865 грн./євро.

Україна й Казахстан обговорюють технічну сторону відновлення транзиту нафти через Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ на спільному брифінгу з першим віце-прем`єр-міністром Республіки Казахстан Умірзаком ШУКЄЄВИМ за результатами 9-го засідання спільної міждержавної українсько-казахської комісії з економічного співробітництва.

Він також відзначив, що угода між Україною і Казахстаном про транзит нафти вже підписана.

«Угоду між Україною і Казахстаном з транзиту нафти в обсягу 6 млн. тонн підписано, і зараз обговорюється суто технічна сторона», - сказав А.КЛЮЄВ.

Разом з тим, представники казахської сторони уточнили, що угоду підписано в червні і на даний момент господарюючі суб`єкти вирішують питання про розмір тарифу, при цьому казахська сторона наполягає на його скороченні.

(УНІАН)