Курс НБУ на 09.09.10

Офіційний курс НБУ на 09.09.10100 USD - 790.8200 (8 вересня - 790.8200)100 EUR - 1004.1042 (8 вересня - 1007.8210)10 RUR - 2.5603 (8 вересня - 2.5733)Облікові курси банківських металів на 09.09.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-99485.16 (8 вересня-98635.02)961 XAG 10 Срібло-1583.22 (8 вересня-1553.96)962XPT10Платина-122893.43(8 вересня-122735.26)964XPD10 Паладій-41438.97 (8 вересня-41438.97)

Офіційний курс НБУ на 09.09.10 100 USD - 790.8200 (8 вересня - 790.8200) 100 EUR - 1004.1042 (8 вересня - 1007.8210) 10 RUR - 2.5603 (8 вересня - 2.5733) Облікові курси банківських металів на 09.09.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-99485.16 (8 вересня-98635.02) 961 XAG 10 Срібло-1583.22 (8 вересня-1553.96) 962XPT10Платина-122893.43(8 вересня-122735.26) 964XPD10 Паладій-41438.97 (8 вересня-41438.97)

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