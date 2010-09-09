Анонс на 9 вересня

Президент України Віктор Янукович з робочою поїздкою побуває у Київській області (м. Буча). Зокрема, під головуванням Глави держави відбудеться виїзне засідання Ради регіонів.

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Відбудеться відкрите засідання Національної комісії регулювання електроенергетики України.

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Генеральний прокурор України Олександр Медведько проведе засідання колегії на тему: "Про стан боротьби зі злочинністю, зміцнення законності та правопорядку в державі".

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Відбудеться міжнародний інвестиційний форум "Інтеграція і партнерство". Відбудеться презентація нової моделі інвестиційної взаємодії КОДА з ініціаторами інвестиційних проектів та інвесторами. У програмі: круглі столи за темами: розвиток агропромислового комплексу; інформаційні технології та зв`язок; медицина; туризм, спорт і рекреація; енергозберігаючі технології, очисні споруди. Відбудеться підписання угод між КОДА та компанією ПРАТ "Датагруп" (Україна) в рамках проекту "Шкільний Internet", "Мортадель" (РФ), Американської торгово-промисловою палатою. Учасники: Прем`єр-міністр України Микола Азаров, керівник робочої групи Комітету з економічних реформ національних проектів, народний депутат ВРУ Владислав Каськів, голова КОДА Анатолій Присяжнюк, голова Американської Торгово-промислової палати Хорхе Зукоскі. О 17.00 в прес-центрі відбудеться прес-конференція за участю губернатора Київської області Анатолія Присяжнюка та представників компаній-інвесторів.

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Брифінг на тему: «Забезпечення правових засад функціонування продовольчого ринку в Україні» за участю керівництва Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, Управління ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів МВС України та Департаменту зв`язків з громадськістю МВС України.

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Прес-конференція на тему: «Великі аграрні компанії України: як підвищити ефективність роботи в інтересах економіки України?». Учасники: Олексій Ліссітса, президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу»; Володимир Лапа, ген.директор УКАБ; Петер Крімм, ген.директор компанії "Джон Дір Україна", Андрій Гордійчук, голова правління "Сварог Вест Груп"; Сергій Федоренко, голова правління Агропромислової асоціації "Група компаній" Укррос ". Організатор: Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу".

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Круглий стіл із нагоди відкриття 7-го Міжнародного авіаційно-космічного салону «АВІАСВІТ-ХХІ» - «Україна, Космос - майбутнє». Учасники: ген.директор Національного космічного агентства України Юрій Алексєєв, директор Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету Валерій Шмаров; заст.директора інституту кібернетики ім. Глушкова НАНУ Олександр Палагін, член Президії НАН України, академік НАН України Ярослав Яцків.

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Прес-конференція міжнародної аудиторсько-консалтингової компанії «Делойт» на тему: «Рейтинг ТОП-500 найбільших компаній Центральної та Східної Європи». Учасники: Володимир Вахт, керуючий партнер компанії «Делойт», Андрій Булах, партнер компанії «Делойт».

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Прес-конференція на тему: «Що робити із секонд-хендом в Україні?». Учасники: народний депутат, зам.председателя парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Ксенія Ляпіна, адвокат ГО «Київська асоціація секонд-хенд» Ганна Таббах і президент Всеукраїнського об`єднання обласних організацій роботодавців легкої промисловості Олександр Соколовський. Запрошена також президент Української асоціації підприємств легкої промисловості Валентина Ізовіт.

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Прес-конференція CASE Україна на тему "CASE Україна як організація-партнер Світового Економічного Форуму (ВЕФ) в Україні презентує Звіт про світову конкурентоспроможності в 2010 році". Учасники: виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук, старший економіст CASE Україна Володимир Дубровський.

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14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Про некоректні дії керівництва АКБ "Форум" стосовно до співробітників банку". Учасники: Сергій Калугін, колишній керівник філії АКБ "Форум" у м. Дніпропетровську; Віктор Савчук, колишній керуючий АКБ "Форум" у м. Хмельницький; Сергій Слинько, колишній заступник керуючого АКБ "Форум" у м. Дніпропетровську (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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Відбудеться спільний прес-брифінг заст.голови КМДА Анатолія Голубченка та директора компанії Magauri-One Zoo Consultans S.L. Куна Брауера, на якому будуть обговорені проблемні питання київського зоопарку. Після зустрічі відбудеться підписання контракту про подальшу співпрацю між КМДА та Куном Брауером у якості куратора-консультанта Київського зоопарку.

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Відбудеться пленарне засідання VІ сесії Київської міської ради VI скликання.

17-30 - в УНІАН відбудеться чергове засідання дискусійного клубу «Експертна Думка» на тему: «Можливі наслідки перенасичення ринку послуг у сфері систем навчання персоналу та управління людськими ресурсами та ризики для великих підприємств». Участь у дискусії візьмуть експерти в галузі HR, психології організацій, представники великих підприємств, які торкнуться питання розвитку і навчання персоналу, специфіки вітчизняного тренінгового продукту, обговорять актуальні проблеми побудови системи комунікації з персоналом в ситуації невизначеності. Експерти з`ясують, якими мають бути критерії та стандарти якості освіти, у чому різниця між академічної системою навчання персоналу і тренінгом, які існують на даний час неетичні та шкідливі формати ведення тренінгу і розглянуть концептуальні пропозиції щодо необхідних першочергових заходів у цій сфері. Буде проходити on-line трансляція на сайті www.unian.net. Дискусійний клуб «Експертна Думка» - спільний проект УНІАН і Міжнародної гуманітарної академії, створений з метою представити ЗМІ нові обличчя експертного середовища України та почути обгрунтоване думку кращих теоретиків і практиків у різних галузях. Координатор - президент Міжнародної гуманітарної академії, к.політ.н Михайло Газізов (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067-506-94-30, expdumka@gmail.com. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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