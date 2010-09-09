Янукович суворо попередив керівництво Міноборони. "Будете відповідати"

Президент України, Верховний головнокомандувач Збройними силами України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що найближчим часом повернеться до розгляду питання про відповідальність керівництва Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних сил України за ситуацію в армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова держави заявив у своєму виступі на засіданні Ради регіонів, яка проходить в м. Буча Київської області.

"Я не зняв питання серйозних недоліків в Збройних силах України", - сказав В. ЯНУКОВИЧ. (8 липня на засіданні Ради національної безпеки і оборони України глава держави жорстко розкритикував роботу керівництва Міноборони і Генштабу - УНІАН.)

В. ЯНУКОВИЧ звернувся до присутнього на засіданні начальника Генштабу ВСУ генерал-полковника Григорію ПЕДЧЕНКА і попередив його про персональну відповідальність за це питання.

"Майте на увазі - я його не зняв, і найближчим часом розглядатиму. Ви поряд з міністром стоятимете і відповідатимете за це. Не розповідати мені казки, що не там фотографували інспектори, яких я посилав, а відповідатимете", - сказав Верховний головнокомандувач ВСУ.

Він також підкреслив, що влада повинна забезпечити боєздатність армії, яка має бути здатною в будь-який час захистити незалежність України, недоторканість державних кордонів і гідність наших громадян.