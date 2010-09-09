Медведько: поки немає підстав для порушення справ щодо керівництва КМДА та екс-членів КМУ

Порушувати кримінальні справи щодо високопосадовців столичної мерії і колишніх членів уряду доки немає підстав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв'ю журналістам в Києві заявив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО, відповідаючи на питання, чи мають правоохоронні органи основи для порушення справ щодо київських чиновників у рамках вже існуючих справ.

"Нині по цих кримінальних справах підстав для порушення кримінальних справ щодо керівництва КМДА, їх затримання немає", - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

За його словами, якщо під час розслідування наявних кримінальних справ з'являться відповідні підстави, то це питання розглядатимуть.

На уточнююче питання, чи є підстави для порушення кримінальних справ щодо колишнього першого віце-прем'єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА і голови уряду Юлії ТИМОШЕНКО, генпрокурор відповів: "Аналогічна відповідь".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 вересня, О. МЕДВЕДЬКО заявив, що у провадженні прокуратури і правоохоронних органів знаходиться 22 карних справи за фактами зловживань київських чиновників.