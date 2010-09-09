Королевська і Акімова провели дискусію про економічні пріоритети уряду

Політика напівзаходів у реалізації реформ і колосальний тиск на бізнес – саме так можна охарактеризувати економічні дії уряду України. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, виступаючи на Міжнародному економічному форумі в Криниці (Польща).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету.

«За ілюзії доводиться розплачуватися дійсністю. Політика напівзаходів у реалізації реформ і колосальний тиск на бізнес – саме так можна охарактеризувати економічні дії уряду України. Саме тому триває зростання тіньового сектора економіки, який вже перевищив 50%, інвестиції у виробництво впали більш як на 70%», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА, виступаючи в дискусії з першим заступником глави Адміністрації Президента Іриною АКІМОВОЮ на тему: «Економічні пріоритети нового уряду України», яка відбулася в рамках Економічного форуму.

На думку голови парламентського комітету, через непослідовну економічну політику влади в Україні не вирішуються проблеми корупції, адміністративного тиску на бізнес, рівного доступу до інфраструктури. «Україна серйозно запізнилася з проведенням реформ. Тому необхідно чітко розуміти, що спроба непродуманими діями лікувати хронічні хвороби української економіки може мати тяжкі побічні ефекти», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона вважає, що єдиний варіант розв’язання складних структурних проблем економіки – це проведення збалансованих реформ, які мінімально утискали б інтереси населення.

За інформацією прес-служби комітету, в дискусії на тему: «Економічні пріоритети нового уряду України», що відбулася в рамках XX економічного форуму в Криниці брали участь: регіональний директор Світового банку по Україні, Білорусі, і Молдові Мартін РАЙЗЕР; представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР; голова Правління Rothschild Polska Sp. z o.o. Яцек ХВЕДОРУК; заступник голови Комісії з питань зовнішньої торгівлі Європейського парламенту Павло ЗАЛЕВСЬКИЙ, Н.КОРОЛЕВСЬКА, І.АКІМОВА.

Довідка УНІАН. 8–11 вересня в Криниці (Республіка Польща) проходить ювілейний XX Економічний форум. У рамках заходу заплановано обговорення перспектив і стратегій на найближче майбутнє, а також розгляд проблем бізнесу і політики в аспектах корпоративної соціальної відповідальності в кризу. Серед учасників Форуму, зокрема, голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ, президент Європейського парламенту Єжі БУЗЕК, федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де МЕЗЬЄР, президенти Польщі і Литви Броніслав КОМАРОВСЬКИЙ і Тоомас Хендрік ІЛЬВЕС.

Від України в ньому беруть участь народні депутати України, представники Адміністрації Президента і уряду.