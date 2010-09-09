Діамантовий бізнес Антверпена відроджується - ЗМІ

Діамантовий бізнес Антверпена відроджується: експорт необроблених і оброблених діамантів суттєво зріс за перші чотири місяці цього року.

Про це повідомляє сьогодні фламандська газета De Standaard із посиланням на інформацію фламандського агентства Flanders Investment and Trade.

Таким чином, відзначає видання, діамантовий сектор Антверпена поступово відновлюється.

Додатковий поштовх до цього дав і той факт, що Дубаї, не зважаючи на докладені старання, так і не змогли стати новим основним центром торгівлі діамантами.

За даними видання, на сьогодні 80% необроблених і 50% оброблених діамантів в світі продаються через біржу Антверпена.

В той же час, De Standaard зазначає, що обробка дорогоцінного каміння поступово переміщується до країн з дешевшою робочою силою, таких, як Китай та Індія.

За даними газети, на сьогодні діамантова промисловість Антверпена покладає певні сподівання на новий верстат, що забезпечує повну автоматизацію ограновування алмазів. Прототип цього верстата був представлений 8 вересня у фламандському центрі технічних досліджень в Лієре.