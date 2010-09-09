Головне 9 вересня

Київська міська рада ліквідувала районні у м. Києві ради з 31 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 95 депутатів Київради з 110 зареєстрованих в залі, проти висловилися 12.

Київрада припинила з 31 жовтня шляхом ліквідації районні в місті Києві ради: Голосіївську, Дарницьку, Деснянську, Дніпровську, Оболонську, Печерську, Подільську, Святошинську, Солом’янську, Шевченківську райради, а також їх виконавчі органи – відповідні районні державні адміністрації.

Згідно з рішенням Київради, повноваження депутатів районних у місті Києві рад п’ятого скликання вважатимуться припиненими з 31 жовтня 2010 року.

Рішенням також передбачається у десятиденний термін, з дня набрання чинності цього рішення, утворити ліквідаційні комісії районних у м. Києві рад та адміністрацій, а також вжити заходів щодо забезпечення функціонування райадміністрацій на базі виконавчих органів районних рад, які ліквідовуються відповідно до цього рішення.

Крім того, рішенням доручається Київській міській державній адміністрації протягом місяця з дня набрання чинності рішення Київради, подати на її розгляд пропозиції щодо прийняття у власність територіальної громади міста Києва нерухомого та рухомого майна, коштів, підприємств, установ та іншого майна райрад Києва та їх органів.

Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликає не займатися політичними спекуляціями навколо можливого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив у своєму виступі на засіданні Ради регіонів, яке проходить в м. Буча Київської області.

Прем`єр-міністр у черговий раз наголосив, що рішення уряду про підвищення цін на газ для населення на 50% не мало альтернативи.

У той же час він підкреслив, що у зв`язку з цим процес формування нових тарифів на послуги житлово-комунального господарства є непростим.

"Ми не хочемо йти на механічне підвищення тарифів. Ми повинні для кожної області, для кожного регіону отримати свою базу для формування тарифів. Скільки цей процес продовжиться - як тільки він буде завершений - відповідне рішення буде прийнято", - зазначив М. АЗАРОВ.

У той же час він підкреслив, "зараз спекулювати на темі підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, яке ще не відбулося, - це просто політичні спекуляції".

"Ні в одному місті, ні в одній області тарифи на житлово-комунальні послуги не підвищені на сьогодні. І це є правдою", - заявив прем`єр-міністр.

Водночас, сказав прем`єр-міністр, необхідно бути готовими до можливого рішення щодо підвищення житлово-комунальних тарифів.

"Тобто необхідно максимально підготувати наших людей до оформлення субсидій і реалізації інших рішень, які дозволять нам не втратити купівельну спроможність наших людей", - заявив М. АЗАРОВ.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає забезпечити автоматичне повернення ПДВ сумлінним платникам податків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у своєму виступі на засіданні Ради регіонів, яке проходить в м. Буча Київської області.

«Сумлінні платники податків повинні, Миколо Яновичу, так, як ми і домовлялися, отримувати його (ПДВ – УНІАН) автоматично. Перестаньте морочити голову. Я кажу вже багато разів. Майте на увазі. У мене терпіння лопне. Поки що тільки розмови», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА і голови Податкової державної адміністрації Олександра ПАПАЇКИ.

У ТОП-500 провідних компаній Центральної і Східної Європи увійшли 39 українських компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам управляючий партнер компанії «Делойт», яка склала даний рейтинг, Володимир ВАХТ.

За його інформацією, рейтинг ТОП-500 розраховувався «Делойтом» на підставі прибутковості компаній за підсумками 2009 року.

Відповідно до приведених В.ВАХТОМ даних, за підсумками минулого року 92% представлених в рейтингу українських компаній знизили обсяг доходів у порівнянні з 2008 роком. Не зважаючи на спад, в десятку найбільших компаній Центральної і Східної Європи за рівнем доходів увійшли три українські компанії – «Метінвест», «Нафтогаз» і «Укрзалізниця». При цьому «Укрзалізниця» лідирує серед компаній споживчого сектора і транспортної галузі. У цілому по Україні дана галузь за підсумками року збільшила свою частку з 31% в 2008 році до 36%.

У той же час, через різке зниження обсягу доходів (більш ніж в 2 рази) українські підприємства промислового сектора знизили свою присутність в рейтингу з 25% до 18%. За підсумками 2009 року в рейтинг потрапили підприємства енергетичного і добувного сектора (14), промислові підприємства (7), телекомунікаційні компанії (3), підприємства споживчого сектора і транспортної галузі (15).

За словами В.Вахта, перший квартал 2010 року став переломним як для українського бізнесу, так і для підприємств інших країн Центральної і Східної Європи. Майже 70% компаній регіону в першому кварталі зуміли наростити обсяг доходів, у порівнянні з першим кварталом 2009 року.

Експерт також відзначив, що Україна випереджає більшість країн Центральної і Східної Європи за темпами відновлення у першому кварталі 2010 року. У цілому доходи українських компаній за цей період зросли на 21%, що перевищує показник більшості країн регіону. Дещо відстає промисловий сектор, доходи якого залишилися на рівні першого кварталу минулого року.

Пенсійний фонд України списав 2,027 млрд. грн. заборгованості за пенсійними відрахуваннями підприємств, які знаходяться в управлінні Міністерства вугільної промисловості, що накопичилася за період 2009 – лютого 2010 рр.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінвуглепрому.

При цьому, згідно з повідомленням, на 1 березня 2010 року заборгованість за страховими пенсійними внесками державного вугільного сектору становила 2,981 млрд. грн.

«У зв`язку з несплатою відрахувань до Пенсійного фонду, шахтарям не зараховувався в страховий стаж увесь 2009 рік і перші місяці 2010 року. Урядом і Міністерством вжиті всі заходи для виправлення цієї ситуації і забезпечення соціального захисту шахтарів», – наголошується в повідомленні прес-служби.

При списанні заборгованості, ПФУ зарахував трудовий стаж працівникам державних шахт за період з 2009 року по березень 2010 року.

Крім того, в серпні підприємства Мінвуглепрому переказали на рахунки фондів соціального страхування, зокрема Фонду страхування від нещасних випадків, у рахунок погашення заборгованості, накопиченої в період з липня 2009 року по березень 2010 року, 21 млн. грн. При цьому сума непогашеної заборгованості за цими платежами склала 908,8 млн. грн.

У Мінвуглепромі також зазначають, що станом на сьогоднішній день повністю погашена заборгованість по зарплаті перед працівниками державних шахт, яка на початок березня становила 29,1 млн. грн. При цьому нарахована в липні ц.р. заробітна плата шахтарям виплачена повністю.

Польська влада готує черговий раунд газових переговорів з Росією, головним постачальником газу до Польщі, в яких візьмуть участь представники Єврокомісії.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства економіки Польщі, дату майбутніх переговорів, на яких планується розв’язати спірні питання затвердженого польським урядом в лютому нового газового договору з ВАТ „Газпром”, поки не визначено.

Віце-прем`єр-міністр Польщі Вальдемар ПАВЛЯК на Економічному форумі в Криниці (проходить 8-11 вересня – УНІАН) сказав журналістам, що тристороння зустріч може відбутися на рівні експертів або політиків, відзначивши, що остаточний формат поки теж не визначено.

Він висловив сподівання, що сторонам вдасться врегулювати спірні моменти до листопада цього року, коли у Польщі можуть виникнути проблеми з газовим балансом.

(УНІАН)